Encélado, la luna de Saturno que podría ayudar a encontrar vida extraterrestre

Saturno es uno de los planetas del sistema solar que más enigmas esconde en sus decenas de lunas, la cual una de ellas ha vuelto a acaparar el ojo de los investigadores, al convertirse en uno de los lugares con mayor probabilidad de albergar vida extraterrestre: Encélado.

Esta pequeña luna, cubierta por una gruesa capa de hielo, esconde por debajo un océano de agua líquida, lo que hace que expulse vapor como si se tratase de un géiser. Pero lo que ha llamado más la atención han sido los compuestos orgánicos encontrados por un grupo de científicos recientemente.

Esta investigación surge a raíz de los datos recopilados por la misión Cassini-Huygens, que en 2017 se desintegró no sin antes dejar asombrosas imágenes de Encélado, y de otros astros del único planeta con un sistema de anillos tan brillantes y enormes.

Encuentran compuestos orgánicos aptos para la vida en Encélado, luna de Saturno

El trabajo publicado en la revista Nature Astronomy muestra como un grupo de científicos liderado por Nozair Khawaja analizó partículas de hielo expulsadas desde el interior de Encélado, las cuales el astro natural expulsa al espacio en forma de chorro a través de fracturas ubicadas cerca de su polo sur.

La misión Cassini tuvo la oportunidad de atravesar uno de estos chorros durante uno de sus sobrevuelos y recoger información directamente de las partículas recién expulsadas.

Fue aquí donde el análisis reveló diferentes tipos de compuestos orgánicos, incluidos materiales con carbono, oxígeno y otras estructuras químicas, además de posibles ésteres, alquenos y éteres.

Los investigadores también señalan la posible presencia de compuestos que contienen nitrógeno y oxígeno; compuestos que en condiciones ideales pueden generar reacciones químicas para la vida.

¿Hay vida en Saturno? Lo que arroja Encélado

Es importante aclarar que el estudio no detectó microorganismos, fósiles ni una señal que confirme que hubo o hay vida extraterrestre.

La importancia del descubrimiento reside en lo que existe debajo de la capa de hielo de Encélado, porque el material expulsado podría contener información sobre las reacciones químicas que ocurren en ese océano y en las zonas donde el agua entra en contacto con el interior rocoso.

Lo que sí encontraron los expertos fueron moléculas y fragmentos orgánicos que pueden formar parte de procesos relacionados con la química prebiótica, es decir, componentes químicos previos a la vida.

Por eso, el descubrimiento no demuestra que haya vida, pero sí ayuda a determinar si Encélado reúne algunos de los ingredientes y condiciones favorables para ser habitado.

¿Cuántas Lunas tiene el planeta Saturno?

Estudios de la NASA indican que Saturno cuenta con 293 lunas confirmadas con órbitas, lo que lo convierte en el planeta con mayor cantidad de satélites naturales conocida en el sistema solar.

Entre las más destacadas se encuentra Titán, la luna más grande de este planeta y la segunda de mayor tamaño en todo el sistema. Este satélite posee una atmósfera densa y lagos de hidrocarburos en su superficie.

Encélado también llama especialmente la atención de los científicos, ya que, además de expulsar chorros de agua y otros compuestos al espacio, se cree que bajo su superficie helada existe un océano subterráneo.

Por su parte, Jápeto es famoso por sus dos hemisferios de colores notablemente diferentes: uno mucho más oscuro que el otro.

