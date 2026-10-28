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Lluvias paralizan calles de CDMX: Camión de pasajeros queda atrapado en encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza; afectaciones | EN VIVO

La Ciudad de México comienza la mañana de este miércoles con el reporte de una unidad de transporte público atrapada en un encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza.

Encharcamientos en CDMX por lluvias: Baches, socavones, hundimientos y accidentes este miércoles
Combi queda atrapado en encharcamientos en CDMX por lluvias|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 28 de octubre 2026; toma precauciones.

¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este miércoles

Combi queda atrapada en encharcamiento de Calzada Ignacio Zaragoza

Las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX) provocaron que una unidad de transporte público quedó atrapada en un encharcamiento en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos para liberar la unidad. El incidente no dejó personas lesionadas o afectaciones graves.

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