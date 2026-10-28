Lluvias paralizan calles de CDMX: Camión de pasajeros queda atrapado en encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza; afectaciones | EN VIVO
La Ciudad de México comienza la mañana de este miércoles con el reporte de una unidad de transporte público atrapada en un encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 28 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este miércoles
Combi queda atrapada en encharcamiento de Calzada Ignacio Zaragoza
Las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX) provocaron que una unidad de transporte público quedó atrapada en un encharcamiento en la Calzada Ignacio Zaragoza.
Elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos para liberar la unidad. El incidente no dejó personas lesionadas o afectaciones graves.
🌧️🚍 Las lluvias en la CDMX dejaron afectaciones en la zona oriente. En Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Juan Escutia, bomberos trabajan para liberar una unidad de transporte público que quedó atascada en un encharcamiento ⚠️ 📹: Óscar Mendoza (@oscar_mendoza31) https://t.co/NMkycWZBTP— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 28, 2026