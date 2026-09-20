VIDEO| Unidad de transporte público se queda atrapada en encharcamientos de Valle de Chalco; caos en la México-Puebla por lluvias

Caos en la México-Puebla. En las primeras horas de este 20 de septiembre, una unidad de transporte público quedó atrapada en una de las vialidades del municipio del Valle de Chalco, Estado de México (Edomex) debido a los encharcamientos por las intensas lluvias de los últimos días en la región.

De reversa y con ayuda de una combi: Así rescataron a la unidad atrapada en Valle de Chalco

Los primeros reportes indican que la unidad de transporte público pretendía cruzar los carriles laterales de la México-Puebla, esquina con la Av. Poniente 4 A, colonia Alfredo del Mazo, en el municipio de Valle de Chalco, cuando quedo completamente atorada en la vialidad.

A los pocos minutos de quedar atorado, otra unidad de transporte público, con pasajeros abordo, llegó al lugar de los hechos y al ver la situación, decidió ayudar al conductor a salir de la inundación.

El conductor de la otra unidad se dio la vuelta para quedar de reversa. Una vez en la posición adecuada, el conductor le dio un leve empujón para que el otro vehículo pudiera avanzar.

A la ayuda se sumó un motociclista, quien bajó de la unidad para poder 'echarle aguas' a los vehículos. El video quedó capturado en redes sociales, en el que se pueden escuchar los gritos y las risas de los pasajeros que iban a bordo de la combi en Valle de Chalco.

¡LA MÉXICO-PUEBLA SE CONVIERTE EN UNA TRAMPA! 🌊



Una enorme acumulación de agua, mezclada con aguas negras, afecta la circulación en la lateral de la autopista México-Puebla, en Valle de Chalco. El agua oculta baches que representan un riesgo para automovilistas y peatones ⚠️… pic.twitter.com/sW6A8FUP4M — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 20, 2026

Vecinos colocan llantas y piedras ante encharcamientos de aguas negras en Valle de Chalco

En la zona se han registrado encharcamientos de aguas negras, provocados por las intensas lluvias que han azotado las calles del Estado de México (Edomex) en los últimos días, afectando las zonas principales de la zona.

Cansados de la situación y de las afectaciones, vecinos de Valle de Chalco, colocaron algunas llantas y piedras para prevenir a los automovilistas y motociclistas que pasen por los carriles laterales de esta vialidad.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones graves a otros vehículos.

¿Qué hacer si te quedas atrapado en tu auto durante una inundación en CDMX?

Si quedas atrapado en una inundación, lo primero que hay que hacer es guardar la calma, Los protocolos de Protección Civil de la CDMX recomiendan hacer lo siguiente:



Revisa el nivel del agua: Si está por debajo de la mitad de la rueda, aún tendrá tracción; sin embargo, si aumenta, lo mejor es apagar el motor para evitar que se dañe por el ingreso de líquido.

para evitar que se dañe por el ingreso de líquido. Retira el cinturón de seguridad y el de tus acompañantes; se debe actuar con rapidez.

Baja las ventanas del auto antes de que el sistema eléctrico falle por culpa del agua.

Ayuda a salir a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o a cualquiera que necesite ser auxiliado.

Una vez afuera del auto, lo primero que hay que hacer es dirigirse a un lugar seguro para, posteriormente, pedir ayuda a las autoridades.