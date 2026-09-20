¿A qué hora empieza a llover en CDMX? Alcaldías con alerta de tormenta eléctrica este domingo; pronóstico del clima

¿Tienes planes este domingo? El clima en la Ciudad de México (CDMX) dará un giro a lo largo del día, trayendo consigo lluvias fuertes, chubascos y algunas tormentas eléctricas, que podrían sorprenderte en plena calle; te compartimos el pronóstico del clima para la capital del país este 20 de septiembre 2026.

¿A qué hora inician las lluvias este domingo en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que las lluvias en CDMX iniciarán alrededor de las 17:00 horas de este domingo 20 de septiembre 2026 , extendiéndose hasta las 23:00 horas ; se espera que las lluvias continúen para el lunes.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias en caso de salir a las calles de la capital del país.

De ambiente caluroso a tormentas eléctricas: Así estará el clima en la CDMX este domingo

Para este domingo se espera un ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado, así como la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en el sur y poniente de la ciudad.

La temperatura podría alcanzar un máximo de 26° y un mínimo de 14°. además de vientos al Norte y Noreste de 5 a 25 kilómetros por hora, y rachas de 45 kilómetros por hora.

¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, se prevé ambiente #caluroso y cielo medio #nublado a nublado.



Se esperan #chubascos y #lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica en el sur y poniente.



🌡#Temperatura máxima: 26 °C

🌡#Temperatura mínima: 14 °C… pic.twitter.com/PfxkFhj9Eg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 20, 2026

Alcaldías en las que habrá lluvias fuertes y tormentas eléctricas

Que no te tome por sorpresa. El Servicio Meteorológico Nacional compartió las alcaldías de la CDMX que serán afectadas por las fuertes lluvias y tormentas eléctricas para este domingo 20 de septiembre.

Lluvias leves en CDMX:

Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc.

Benito Juárez.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Zonas con tormentas eléctricas en CDMX:

Azcapotzalco.

Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Gustavo A. Madero.

Venustiano Carranza.

Coyoacán.

Tláhuac.

Xochimilco.

Milpa Alta.

Consulta en el gráfico, las condiciones #Atmosféricas que se pronostican para mañana, domingo, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/UNFaFmzwnU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026

Recomendaciones por lluvias en CDMX: ¿Cómo protegerse?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

