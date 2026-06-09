¿Te quedaste adentro de tu auto? Lo primero que debes hacer si quedas atrapado en una inundación en CDMX

En los últimos días, las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México se han convertido en el terror de miles de automovilistas debido a las graves inundaciones en las calles y avenidas principales de la capital del país, pero ¿qué hacer si me quedó atrapado dentro del auto?

"Ayudarlos a que salgan del vehículo y que estén en una zona alta en donde puedan estar seguros", explicó Juan, habitante de CDMX.

¿Qué hacer si te quedas atrapado en una inundación en CDMX?

El especialista en Gestión de Riesgos y Desastres, Rodrigo Trejo, explicó que muchas de las emergencias ocurren debido a que los conductores subestiman el riesgo que puede representar el agua, pero ¿qué hago si quedó atrapado en medio de una inundación en CDMX?

Si quedas atrapado en una inundación, lo primero que hay que hacer es guardar la calma, Los protocolos de Protección Civil de la CDMX recomiendan hacer lo siguiente:



Revisa el nivel del agua: Si está por debajo de la mitad de la rueda, aún tendrá tracción; sin embargo, si aumenta, lo mejor es apagar el motor para evitar que se dañe por el ingreso de líquido.

para evitar que se dañe por el ingreso de líquido. Retira el cinturón de seguridad y el de tus acompañantes; se debe actuar con rapidez.

Baja las ventanas del auto antes de que el sistema eléctrico falle por culpa del agua.

Ayuda a salir a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o a cualquiera que necesite ser auxiliado.

Una vez afuera del auto, lo primero que hay que hacer es dirigirse a un lugar seguro para, posteriormente, pedir ayuda a las autoridades.

Al salir del vehículo es importante verificar la corriente del agua y evaluar si es seguro o no cruzarla.

"La recomendación principal es no intentar cruzar zonas anegadas si se desconoce la profundidad de la fuerza de la corriente", explicó Rodrigo Trejo, especialista en Gestión de Riesgos de Desastres.

#Lluvia y drenaje ineficiente: la combinación que aterra a los automovilistas. Si el agua sube, subestimar el riesgo puede ser fatal.



Conoce el protocolo de Protección Civil ante una inundación: baje cristales antes de que falle el sistema eléctrico, quítese el cinturón y… pic.twitter.com/7sDdqMZdAg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

¿Por qué debo bajar las ventanas en caso de quedar atrapado en una inundación en CDMX?

Una de las primeras cosas que hay que hacer al quedar atrapado en una inundación en CDMX es bajar las ventanas del auto, esto debido a que el agua podría dañar el motor, provocando que se apague y sea más difícil salir del vehículo.

Además, las puertas podrían ser difíciles de abrir por la presión del agua, por lo que los conductores tendrían que salir por las ventanillas del auto.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.