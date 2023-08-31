Ante “desorden” de encuestas de Morena, se extenderán un día más

Tras las críticas de Marcelo Ebrard sobre las encuestas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su equipo anunció en un video que el partido estuvo "sensible" a sus reclamos y aceptó ampliar un día más la encuesta para determinar quién será el Coordinador o coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El excanciller escribió a través de su cuenta de Twitter: “Muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Todo mi respaldo a Malú Micher y a Martha Delgado, quienes están (desde ayer y toda la noche) tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Les mantendremos informados”.

Encuestas de Morena se extenderán un día más

Minutos después, ambas representantes subieron un video donde destacaron que se presentaron incidencias y se encontraban "luchando por corregirlas" para que el pueblo pueda decidir libremente. Dijeron que presentaron carencia de urnas, de boletas, de representantes, entre otros.

Aunado a ello, anunciaron "hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día, que no haya inconformidades en el futuro".

Mensaje frente al avance del proceso de encuesta de Morena. Se están presentando incidencias, estamos luchando por corregirlas y que el pueblo pueda decidir libremente. pic.twitter.com/CGZOSq4MZB — Martha Delgado +🤚🏻 (@marthadelgado) August 30, 2023

Fernández Noroña acusa a Ebrard de romper la veda en medio de encuestas

Tras lo dicho por el excanciller, el exdiputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña acusó a Ebrard de romper la veda, regla establecida por el partido guinda para este periodo de levantamiento de encuestas, el cual ahora terminará el próximo 4 de septiembre.

Asimismo, cuestionó que el excanciller tuviera dos representantes acreditadas y no una persona, como el resto de los aspirantes.

Compañeros @mario_delgado y @AlfonsoDurazo, con el pretexto de tener preocupaciones sobre nuestro proceso interno, @m_ebrard rompe la veda. Más que preocupaciones, lo veo en la idea de descarrilar el proceso. https://t.co/nKceeOz9di — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 30, 2023

Cabe recordar que será el próximo 6 de septiembre cuando el partido guinda anuncie al aspirante ganador o ganadora del proceso interno, el cual será el representante de Morena rumbo a las elecciones 2024 por la presidencia, enfrentándose a la candidata presidenical del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

El proceso electoral iniciará formalmente el 7 de septiembre.