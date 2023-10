Surgen más grupos de WhatsApp para buscar a familiares en Acapulco tras “Otis”

Ante la incertidumbre y la falta de comunicación telefónica, de internet y por de otros medios para contactar con los habitantes del Puerto de Acapulco, ciudadanos de diversos estados del país han tenido la iniciativa de crear grupos en WhatsApp en donde intercambian información, fotografías, videos, pero sobre todo dudas sobre sus familiares.

“Mi abuelita vive en Av. Copales Col. Bosques de la Cañada”, "¿Alguna imagen de Infonavit centro Acapulco?”, "¿Alguien sabe algo de la colonia Pacífico?”, “Yo también busco de la Colosio pero no hay nada de eso”, “Mi suegra que vive en Almendros me acaba de contestar los WhatsApp, y me dice que si están bien...”, "¿Alguna información de Gaviotas un familia esta en el fraccionamiento y no sabemos nada”, “Saben algo de la colonia vista hermosa, por favor”, son solo algunas de las preguntas que los usuarios hacen en los grupos.

Y es que, uno de los objetivos de muchas personas en México y en el extranjero es saber si sus familiares en Acapulco, Guerrero se encuentran bien después del paso del huracán Otis, por lo que han surgido diversos grupos de WhatsApp que buscan dar información fidedigna y que no sean fake news o notas falsas.

Aunque muchos de los municipios y zonas en Guerrero como Acapulco se encuentran sin electricidad y sin forma de comunicarse con el exterior o entre ellos, se ha logrado hacer comunidad, mediante estos grupos y la zonas en donde la señal intermitente ha tenido éxito.

Se han compartido grupos de Whatsapp en Acapulco en donde se puede preguntar.

“Yo tengo a mi mamá en la avenida Cumbres, poco más arriba de la primaria. Mi mamá se llama Irma. Mi hermana Gaby y mi hermano Esteban Servín”, “Mi abuelita vive más arriba en avenida Copales, sabrán algo de ahí?”, “Alguien me puede informar de esta calle, mi mamá vive en esta casa y aún no he podido comunicarme”, se lee en otros mensajes enviados a los grupos.

Grupos de Whatsapp en Acapulco ¿Cómo los encuentro?

No se trata de uno, sino de varios grupos que puedes encontrar en redes sociales, aunque lo más recomendable es comunicarte por la vía oficial a Protección Civil de Acapulco al 744 440 70 31 y 744 485 61 70.



En estos grupos de WhatsApp se comparten fotografías de las casas y personas, familias, videos de notas difundidas en medios de información, nombres de colonias populares que no necesariamente están cerca de la zona hotelera y de las que permanecen incomunicadas.

Ante esta problemática y haciendo uso de la tecnología los ciudadanos han tomado la iniciativa de crear estas comunidades en las que se está informando cómo están algunas zonas afectadas.

Se difunde información oficial y presuntamente de las personas que ya han tenido noticias de sus familiares o que requieren saber qué pasa y cómo está la situación en diversos lugares de Acapulco.

A continuación te compartimos algunas de las ligas que te dirigen a los grupos de WhatsApp, algunos ya saturados y solamente manejados por los administradores quienes se encargan de filtrar los contenidos para evitar que se difundan rumores o noticias falsas.