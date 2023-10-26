¡No solo Acapulco! Otras zonas que fueron devastadas por el paso de “Otis” en Guerrero

Acapulco se enfrentó al ojo del huracán “Otis”, que tocó tierra como categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. El fenómeno dejó la zona del puerto completamente destruida; sin embargo, otros municipios también se han visto severamente afectados. A casi 48 horas de su impacto, así lucen las comunidades de Guerrero.

De acuerdo con información de Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad, se tiene reporte de 27 muertos y 4 desaparecidas por el huracán “Otis”. Aunque se prevé que el número siga en aumento a lo largo de las próximas horas.

Coyuca de Benítez: otra de las zonas más afectadas por “Otis”

En punto de las 00:25 hora local (05:25 GMT) del miércoles 25 de octubre, “Otis” tocó tierra como huracán categoría 5 en Acapulco, acompañado de vientos máximos sostenidos de 270 km/h con rachas de 330 km/h, que dejaron daños catastróficos también en municipios aledaños de Guerrero, por ejemplo:



Coyuca de Benítez, una ciudad que se encuentra a 27 kilómetros del puerto, aproximadamente a una hora de la ciudad de Acapulco.

Las pocas imágenes que han comenzado a circular sobre el estado actual del municipio de Coyuca de Benítez son las que ha sido compartidas por algunos ciudadanos a través de redes sociales, con descripciones en las que se solicita apoyo urgente para levantar al municipio.

“Perdimos mucho en nuestro pueblo, se requiere el apoyo de todos, como sociedad unida que hemos sido siempre. No hay pérdidas humanas, pero es muy triste ver todo lo causado por el huracán”.

Técpan de Galeana: el municipio en el que el huracán “Otis” pudo impactar como categoría 4

En un principio se había dicho que el huracán “Otis” podría impactar como categoría 4 entre Técpan de Galeana y Acapulco, Guerrero, finalmente el fenómeno tocó tierra en Acapulco, pero el municipio aledaño, ubicado a 2 horas 4 minutos del puerto, también sufrió daños devastadores.

Los principales daños se registraron en la parte alta de la sierra, en los Ejidos y Comunidades como El Balcón, Cuatro Cruces, Las Desdichas y El Pinito.

Así luce el Río “Técpan” en Técpan de Galeana, #Guerrero, antes del paso del #HuracánOtis



Apenas el lunes 9 de octubre se salió de su cauce, a consecuencia de la #TormentaTropical Max; hoy, bajó su nivel, pero sigue con un gran azolve, a la espera del agua que pueda traer Otis. pic.twitter.com/dq17mLjn7a — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023

Habitantes de Xaltianguis piden apoyo

Los pobladores de Xaltianguis, ubicada a unos 50 kilómetros del puerto de Acapulco, piden al Gobierno Federal no abandonarlos, debido a que la ayuda se ha concentrado en la zona del puerto.

Ante la falta de ayuda de las autoridades, los habitantes realizan bloqueos un tramo de la carretera libre a Acapulco para denunciar que más de cuatro mil personas perdieron sus casas, no tienen luz, agua potable ni servicio de internet.

Acapulco: la zona más afectada por el paso de “Otis”

Aunque la mayor parte del desastre se suscitó en Acapulco, una de las zonas con más destrozos en infraestructura, así como daños del sistema eléctrico, telefonía e internet.

Las imágenes que se muestran casi 48 horas después del desastre siguen siendo impresionantes. Caos que se suman a los robos y saques en tiendas comerciales a causa de la desesperación de su población al no obtener ayuda oportuna por parte de las autoridades.