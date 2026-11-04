“Hay que levantar la voz sin miedo": Mauricio Tabe en entrevista en Hechos AM, llama a defender las libertades

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, recordó que su demarcación es un bastión de defensa de las libertades y llamó a defender a los periodistas y a quienes difunden investigaciones.

En entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, el alcalde mencionó que no puede guardar silencio ante las injusticias y destacó que el liderazgo político debe servir para defender la voz de los vecinos.

“Cuando veamos algo que no está funcionando, hay que levantar la voz sin miedo”, expresó. El alcalde afirmó que atacar a comunicadores, investigadores o medios de comunicación representa un ataque contra la democracia y las libertades.

“En la medida en que los ciudadanos estén más informados, se toman mejores decisiones más allá de lo político”, dijo Tabe. Consideró que proteger a quienes investigan y comunican es la única manera en que la gente se entera de lo que ocurre en lo público.