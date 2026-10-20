Notas
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Mientras dormía: Un cortocircuito despertó de golpe a 50 estudiantes en la Miguel Hidalgo
El humo de cables quemados es altamente tóxico. 50 estudiantes evacuaron justo a tiempo tras varias explosiones en su edificio; todo esto mientras dormía
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Asaltó a una mujer y se dio a la fuga: Capturan a presunto revendedor de relojes en la Miguel Hidalgo
Al momento de su detención el sujeto contaba con varios artículos de marca, relojes de alta gama y algunos anillos de plata; así fue la captura en Miguel Hidalgo.
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Incendio de basura afecta edificio en la alcaldía Miguel Hidalgo | Mientras Dormía
Un incendio afectó un edificio habitacional en la colonia Agricultura; además, 9 niños se perdieron en Chapultepec para buscar la casa de la Tía Toña.
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Ataque armado deja un muerto en panadería de la Miguel Hidalgo, mientras dormía
Un sujeto irrumpe en panadería de la Miguel Hidalgo y acribilla a un hombre; tormenta activa Alerta Amarilla.
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Cae árbol de 25 metros en Polanco, CDMX: Aplasta vehículo y destruye fachadas de restaurantes
Este domingo 30 de agosto cayó un árbol en la Miguel Hidalgo, en la zona de Polanco; el incidente dejó personas heridas, aplastó coches y fachadas de restaurantes.
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Trágica madrugada en Miguel Hidalgo: Matan a balazos a joven en la colonia Tláhuac; recibió 10 disparos
La victima, un joven de 25 años de edad, perdió la vida en el lugar de los hechos tras recibir dos balazos en el tórax; responsables se dieron a la fuga.