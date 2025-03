Valentina Luján revela los secretos de ‘Ser feliz es para valientes’ en entrevista exclusiva

México vive tiempos difíciles y que mejor que nos centremos en trabajar en cosas positivas, tal y como lo hace Valentina Luján, autora del libro ’Ser feliz es para valientes', quien habló en exclusiva para nuestro espacio de noticias: Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara de TV Azteca.

Luján nos compartió algunos de sus secretos de su libro ‘Ser feliz es para valientes’ en una entrevista exclusiva. Descubre sus consejos sobre la felicidad: Ella señala que “es mi propuesta, mi contribución de ese gran granito, de esperanza, de qué todos podemos hacer la diferencia y que todos nos podemos poner las pilas para construir esa vida que para nosotros valga la pena saber vivir”.

¿Se aprende a ser feliz totalmente? Valentina Luján nos confirma que hay “ciencias de la felicidad, si podemos estudiar para que justamente conozcamos herramientas que él había sido probada científicamente, pues aumentan nuestras probabilidades de éxito cuando nos decidimos a trabajar y construir esa vida mejor y no estar esperando a que caiga de la nada”.

¿Cómo puedo ser feliz con la realidad que estamos viviendo?

“Creo que una de las más importantes creo que nos acerca significa mente a la posibilidad de ser felices, es entender que es la felicidad no en español, necesitamos hacer una distensión distinción entre estar feliz y ser feliz, estar feliz y un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir. Siento alegría, pero ser feliz, es esta construcción compleja de bienestar de largo plazo que requiere trabajo o requiere decisiones difíciles de incomodarnos en el presente, por eso es para valientes”, señala Valentina Luján.

La gratitud es una herramienta para construir felicidad

La autora del libro ‘Ser feliz es para valientes’, plantea que “la gratitud es una herramienta para construir felicidad, no por un tema social o de educación, sino porque nos ayuda a enfocar nuestra atención, tenemos un sistema que se llama sistema reticular activador ascendente, que es el que va filtrando, a qué estímulos ponemos atención, o cuáles no y la gratitud lo que hace es entrenar este sistema para que se enfoque en lo que sí hubo, lo que sí me gustó, lo que sí hice bien, lo que me gusta de mi cuerpo, etc. etc.”

La idea es que dejemos de estar pensando en lo que me faltó, en la queja, lo que necesito: “Justamente la clave está en qué historias nos contamos de lo que nos pasa, la lluvia es la misma”, pero a algunos les puede hacer sentir, o recordar algo que les hace sentir bien, mientras que para “otros es el estrés, el tráfico me voy a enfermar, voy a faltar al trabajo y nos empezamos a contar una historia que nos generan ansiedad de estrés, enfermedad, entonces aprender a entrenar nuestra mente a que se cuente historias que le convengan, es una parte importante de construir ese ser feliz esa buena vida”.