Equipo de FIA se resguarda ante alertas antiaéreas en Ucrania

Lucy Bravo, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca (FIA) en Ucrania, vivió momentos de tensión cuando sonaron las alertas antiaéreas en la capital Kiev por un ataque ruso con drones kamikazes.

Las alarmas se escucharon poco antes de que iniciara el toque de queda en Kiev, ciudad donde el pasado 15 de febrero fueron avistados seis globos rusos que al parecer transportaban equipos de reconocimiento.

En imágenes quedó captado el momento en que sonaron las alertas antiaéreas y el equipo de FIA corrió para resguardarse, en medio de una ciudad que estaba prácticamente vacía.

Lograron ingresar a un refugio donde permanecieron tres horas, tiempo que tardaron las autoridades ucranianas en desactivar las alertas antiaéreas.

El ejército de Ucrania derribó todos los drones, excepto uno que generó una explosión en una región al sureste, lo que dejó cinco heridos y un muerto.

