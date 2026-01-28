“No hemos salido desde el viernes”: inmigrantes en Texas enfrentan tormenta invernal que congela sus vidas

Una histórica tormenta invernal ha azotado al menos 40 estados de Estados Unidos, dejando comunidades paralizadas, carreteras bloqueadas y la actividad económica en pausa en cientos de ciudades, especialmente en el estado de Texas. Esta ola de frío ha generado una situación crítica para millones de personas, incluidos cientos de miles de inmigrantes que dependen de trabajos diarios para sobrevivir.

En Dallas, la ciudad se encuentra prácticamente detenida: calles cubiertas de nieve, trabajos suspendidos y familias enteras sin poder salir de sus hogares por el peligro de las superficies heladas.

¿Cómo ha afectado esta tormenta invernal a la población de Texas?

Habitantes de zonas rurales y urbanas describen un panorama complicado. Néstor Vela, residente de la ciudad de Dallas , resumió el sentimiento compartido por muchos: “Vamos a esperar martes y miércoles todavía en lo que pasa todo lo de la nieve, el frío”. Esta tormenta ha atrapado a comunidades enteras sin acceso a recursos básicos y con restricciones para movilizarse.

Dora, también de Texas, explicó: “no hemos salido desde el viernes”, mientras que Martha, madre de familia, lamentó que “tenemos que trabajar para poder sobrevivir”.

¿Por qué esta tormenta golpea tan fuerte a los inmigrantes en Estados Unidos?

Muchos inmigrantes dependen de trabajos diarios y en la construcción para cubrir gastos esenciales como la renta, que puede superar los 2 mil 500 dólares mensuales (equivalente a casi 40 mil pesos mexicanos). Néstor, que trabaja elaborando ladrillos, revela a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que: “estamos en un promedio entre ciento cincuenta, doscientos dólares diarios en construcción. Pero si no hay trabajo, es un día menos sin sueldo.”

La nieve ha caído de forma constante durante tres días, impidiendo que negocios reanuden operaciones y que los trabajadores regresen a sus empleos. Ana Delia, otra residente, explicó que su esposo “va a trabajar hasta el jueves” porque le suspendieron su empleo hasta entonces por seguridad.

Frio extremo por tormenta invernal amenaza a la infraestructura de Texas

Además del impacto económico, el frío extremo amenaza la infraestructura. Los tendidos eléctricos cargados de hielo podrían colapsar bajo el peso, lo que pondría en riesgo la electricidad y calefacción en pleno invierno. Esto preocupa especialmente a quienes ya lidian con recursos limitados: “Si se acaba la luz, se acaba el aire en casa… el cuerpo no aguanta el frío”, dijo Néstor.

Winter dropped the hammer on us. Here's the past ten days ten days.



Side note: We haven't had a temp reach 20 degrees in over 5-days or freezing since January 17th. The low temp Jan. 23 = -15 & Jan. 24 = -19. That was the first back to back days that cold since 1984! #wmiwx… pic.twitter.com/D316ZWwRXd — Matt Kirkwood (@matthewkirkwood) January 28, 2026

Esta tormenta invernal no solo ha congelado gran parte de Estados Unidos, sino que deja al descubierto la vulnerabilidad de comunidades enteras, incluso en un país considerado poderoso. Ha puesto en relieve la precariedad económica de miles de familias inmigrantes y la fragilidad de sistemas que, ante condiciones extremas, quedan al límite de su resistencia; ¿qué debe hacer el gobierno para proteger a quienes más sufren cuando la naturaleza golpea con fuerza?

