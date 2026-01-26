¡Caos en Minneapolis! Agentes de ICE matan a enfermero argumentando defensa propia; video desmiente la versión

La tensión en Minneapolis ha llegado a un punto de no retorno. La ciudad lleva días sumergida en protestas masivas luego de que agentes federales de ICE mataran a Alex Pretti , un enfermero de 37 años.

Lo que comenzó como una supuesta “defensa propia” por parte de las autoridades, ha dado un giro de 180 grados gracias a imágenes que circulan en redes sociales y que contradicen la narrativa oficial del gobierno.

Enfermero asesinado por ICE intentaba salvar a una mujer

El pasado sábado, el ambiente en Minneapolis empeoró drásticamente. Alex Pretti, un ciudadano estadounidense conocido por su labor como enfermero, perdió la vida bajo las balas de un agente de la patrulla fronteriza. Según testigos, Pretti intentaba proteger a una mujer durante un operativo migratorio.

La respuesta de la gente fue inmediata: “Estamos furiosos porque nuestra gente está siendo asesinada. El ICE es la causa de la violencia en esta ciudad”, clamaban manifestantes en las calles.

La versión oficial vs. la realidad del video de asesinato en Minneapolis

La Secretaría de Seguridad Nacional, encabezada por Kristi Noem , no tardó en defender a sus agentes. Según su versión, los oficiales temieron por sus vidas porque el sospechoso estaba armado y reaccionó violentamente.

Sin embargo, un video del momento muestra una realidad muy distinta: en las imágenes se observa cómo un agente le quita a Pretti la pistola que llevaba en la cintura (para la cual tenía permiso legal), y segundos después, mientras el enfermero ya estaba sometido y desarmado, otro agente le dispara en repetidas ocasiones.

one of your ICE thugs wrestled away the gun and then alex pretti was shot. this was cold blooded murder. take accountability. https://t.co/rNYePg2wJw pic.twitter.com/MCV8aeS28B — al (@algamingexe) January 25, 2026

Políticos de Minnesota acusan al gobierno de Trump

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La senadora Tina Smith denunció que el gobierno de Donald Trump intentó manchar la imagen de la víctima llamándolo “terrorista”, cuando en realidad era un profesional de la salud.

Por su parte, el gobernador Tim Walz aclaró que Pretti portaba su arma legalmente y fue enfático al decir que no se puede confiar en que el gobierno federal se investigue a sí mismo. “El estado se encargará de esta investigación, punto”, sentenció el mandatario estatal.

Bloqueo federal a la justicia en Minnesota

A pesar de la exigencia del gobernador, la justicia se encuentra estancada. Los investigadores del estado de Minnesota han denunciado que los funcionarios federales les están impidiendo el acceso a las pruebas y a la escena del crimen.

Ante este bloqueo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha solicitado una orden judicial para detener todas las operaciones de inmigración en su jurisdicción, acusando directamente a la patrulla fronteriza y al gobierno central de generar el caos que se vive en las calles.

Federal agents in Minneapolis wrestled Alex Pretti to the ground and secured the handgun he was carrying moments before shooting him multiple times, according to a Washington Post analysis of video footage.



Read more: https://t.co/gs55sapKJH pic.twitter.com/0LwulTgqLy — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2026

Trump envía al “Zar Fronterizo” para contener la crisis en Minneapolis

Ante la magnitud de las protestas y el rechazo social, Donald Trump ha buscado una salida política para calmar las aguas. El presidente anunció el envío de Tom Homan, conocido como el “Zar de la frontera”, para que tome el control total de las operaciones migratorias en el estado de Minnesota.

Como parte de este intento de tregua, se ha confirmado que algunos agentes federales comenzarán a retirarse de la ciudad para intentar reducir la fricción con la ciudadanía y las autoridades locales.