A un mes de la captura de Maduro, así es como los venezolanos se sienten sobre su país

Hace un mes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió una orden que transformó el panorama político en América Latina: capturar a Nicolás Maduro . Esta acción generó celebraciones masivas alrededor del mundo. Millones de venezolanos aplaudieron la noticia, especialmente en comunidades dispersas por el planeta.

Luz María Ramírez, una venezolana radicada en Puerto Rico, expresó su emoción. “Este es un rayito de esperanza, un rayo de fe para muchos venezolanos que están en Venezuela, con una alegría contenida”, dijo.

El operativo realizado con un escuadrón de élite de los Delta Force , realizado el 3 de enero de 2026, terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados ese mismo sábado a Nueva York, donde enfrentan cargos como narcoterrorismo.

Dictadura persiste con Delcy Rodríguez: vendedores claman por cambios económicos

Aunque Venezuela tiene un nuevo comienzo, el país sudamericano no se libera por completo del régimen chavista, ahora liderado por la presidente encargada Delcy Rodríguez. En las calles, la gente lidia con las secuelas diarias de años de crisis.

Celis Chirinos, vendedor de frutas y verduras que trabajó 12 años en un ministerio, abandonó su puesto por la dura situación económica, debido a que no le alcanzaba para pagar el transporte de su hijo. “Aquí lo que queremos es trabajar y que esto mejore. Esto es mejor. Es que los cambios que sean, sean para bien, para la economía del pueblo, para así surgir”, relató.

Reformas energéticas y presos liberados: María Corina Machado exige Estado de derecho

Venezuela vive entre alegría e incertidumbre. Reformas energéticas avanzan, presos políticos recuperan la libertad y un dictador depuesto enfrenta las rejas. Sin embargo, persisten dudas sobre el rumbo futuro.

Maduro tiene “cero legitimidad”: María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, analizó estas reformas en una entrevista. “Estas supuestas reformas introducen señales positivas en cuanto a lo que nosotros, el pueblo venezolano, queremos para el futuro. No queremos socialismo. No queremos que el Estado sea dueño de cada instalación o centro de producción. Queremos propiedad privada, pero eso requiere un Estado de Derecho, garantías a largo plazo para la inversión extranjera y local”, afirmó.