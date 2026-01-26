El plan de Donald Trump para combatir el crimen organizado en EU; México y Canadá como sus aliados

Con prioridad en América Latina y con firmes intenciones de contener a China, fue como la administración de Donald Trump construyó la “Estrategia de Defensa para el 2026” de Estados Unidos .

Buscan “restaurar el dominio militar estadounidense” en el continente, con la intención de “proteger a su territorio”.

El plan de Donald Trump para combatir el crimen organizado junto a México

La Estrategia de Defensa 2026 de Estados Unidos pretende que las fuerzas armadas tengan la misión de encargarse del crimen organizado. Un plan que tiene a México y Canadá como socios principales para evitar el cruce de indocumentados a territorio estadounidense . Además, los contempla para combatir el crimen organizado.

“Hemos eliminado casi el 100 % de las drogas que llegan por vía marítima. Ahora, en breve, vamos a empezar a actuar contra las drogas que llegan por tierra. Sabemos exactamente de dónde proceden”, explicó Donald Trump.

Actualmente, México ya ha comenzado a colaborar con la entrega de 37 presuntos narcoterroristas.

Por otro lado, Donald Trump amenazó a Canadá sobre no intentar firmar un acuerdo comercial con China debido a que el mandatario busca frenar la influencia del gigante asiático en América.

Es por eso que la anexión de Groenlandia, no sale de la cabeza del mandatario.

“Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré. Ahora todos me dan la razón. Esa es probablemente la declaración más importante que hice, porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No tengo por qué usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, declaró el presidente de Estados Unidos.

Acciones unilaterales y nuevas reglas para Europa: El giro de EE. UU. hacia el dominio en América

Al ser nuestro continente su prioridad, Estados Unidos planea que sus socios en Europa tomen más responsabilidad sobre la protección de sus países.

El mandatario aseguró que mantendrá relaciones amistosas con China, además de seguir considerando a Rusia como una amenaza persistente, pero manejable.

Por otro lado, con su mirada puesta en América, la administración de Donald Trump, emprende un nuevo capítulo en la lucha contra los cárteles. Una disputa en la que actuará en la religión de forma unilateral en caso de que él lo considere necesario.

