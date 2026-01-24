¡“Fuera”! Protestas y boicot en Minnesota: miles desafían a ICE y cierran negocios

Lo que comenzó como protestas aisladas contra las severas redadas migratorias protagonizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en un movimiento de gran alcance social y económico en Minnesota, con miles de personas manifestándose, cientos de negocios cerrando a manera de boicot, además de llamados a un paro general que desafía el operativo federal.

Los manifestantes, que agrupan a sindicatos, líderes comunitarios, religiosos y activistas, califican de “injustas y violentas” las acciones de agentes de ICE y reclaman el fin de las detenciones masivas, la retirada de agentes federales del estado, además de la investigación de presuntas violaciones a derechos humanos.

Basta de abusos



La indignación llegó al límite en Minnesota. Comerciantes y ciudadanos han convocado a un boicot total este fin de semana: negocios cerrados y cero compras en protesta por la violencia del servicio migratorio.



Ventanillas rotas, detenciones con uso excesivo de… pic.twitter.com/fZ6AZG5ysZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

¿Qué protestas se han registrado en Minnesota?

Las protestas en Minneapolis y otras ciudades del estado han incluido marchas multitudinarias y concentraciones en áreas emblemáticas, como el Target Center y el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul.

En el día de acción coordinado que fue llamado “Day of Truth & Freedom” (Día de la Verdad y la Libertad), se instó a los residentes a no trabajar, no ir a la escuela y no realizar compras, provocando el cierre de cientos de negocios, restaurantes y tiendas pequeñas en señal de solidaridad con las comunidades migrantes afectadas por las redadas del ICE.

Cabe señalar que en Minneapolis, las temperaturas alcanzaron niveles extremadamente bajos, pero eso no impidió que miles de personas marcharan por las calles, coreando consignas como “Fuera ICE” y exigiendo justicia social.

Footage from the witness in pink who managed to save the footage from ICE coverup. Clearly shows the murder of the man in Minneapolis, Minnesota by Trump regime ICE forces. #3E #GoodVsEvil pic.twitter.com/gt0Y3KywCS — Anonymous (@YourAnonCentral) January 24, 2026

¿Por qué se intensificaron las protestas en Minnesota?

Las movilizaciones se intensificaron luego de un operativo migratorio que inició a principios de enero y que incluyó la detención de un niño de cinco años junto con su padre, un hecho que despertó indignación y rechazo entre activistas y defensores de derechos humanos.

Además, la muerte de Renée Nicole Good , una ciudadana estadounidense de 37 años que fue abatida por un agente del ICE durante un operativo, “alimentó” el malestar público y reforzó los llamados a investigar la actuación de las autoridades.

A Day of Truth & Freedom

No Work - No School - No Shopping

March Downtown Minneapolis / 2pm / Jan 23 12 hours ago pic.twitter.com/gOszvepS1Q — Sarah Lyane🍷 (@sumsul6789) January 20, 2026

Boicot económico y protestas en Minnesota

El cierre de comercios durante la jornada de protestas refleja el impacto económico y social de la respuesta ciudadana a las políticas migratorias de la administración Trump. Cientos de establecimientos apoyaron la iniciativa como muestra de solidaridad con los inmigrantes y para evidenciar la capacidad de movilización de la comunidad civil frente a políticas que consideran injustas.

Mientras las autoridades federales insisten en que las redadas de ICE forman parte de una operación legítima de cumplimiento migratorio, las protestas y llamados a boicot continúan y podrían extenderse si no hay cambios. Este movimiento en Minnesota plantea una pregunta clave: ¿puede una comunidad paralizar su economía para presionar por cambios en políticas migratorias en Estados Unidos?