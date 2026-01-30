El descontento social contra los operativos “antimigrantes” del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos se ha transformado en un movimiento de protestas masivas, paros estudiantiles y llamados a un “apagón” social y económico que busca presionar al gobierno para detener las redadas migratorias y la violencia relacionada con la aplicación de las leyes en materia de migración.

Protestas contra redadas de Ice: ¿qué está movilizando a la gente en EU?

Las manifestaciones y protestas no son un fenómeno aislado, son impulsadas por la indignación pública tras la muerte de Renee Good y la muerte de Alex Pretti, ciudadanos americanos, por presuntos disparos de agentes federales durante operativos del ICE en Minneapolis .

Organizaciones sociales, sindicatos estudiantiles y grupos comunitarios convocaron a protestas nacionales, paros laborales y boicots durante la jornada de hoy viernes 30 de enero, bajo consignas como “No trabajo. No escuela. No compras. Detengan al ICE”, con el objetivo de interrumpir la vida cotidiana y mostrar el rechazo masivo hacia las violentas redadas migratorias.

Estados Unidos se paraliza contra los operativos del ICE



Este viernes, la fuerza migrante y miles de ciudadanos han decidido detener el corazón de los EU. No es solo una marcha, es un boicot total contra la violencia del servicio migratorio.



¿Dónde están ocurriendo las protestas contra ICE y cómo se expresan?

Las movilizaciones y protestas se han extendido en cientos de ciudades de Estados Unidos., incluyendo Minneapolis, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington D.C., donde grupos de fe y líderes religiosos incluso fueron detenidos por protestar dentro del Capitolio contra las políticas migratorias .

Además de marchas y manifestaciones, se registran paros estudiantiles, cierres temporales de negocios y actos de desobediencia civil; reflejo de un movimiento que combina a la protesta social con llamados a una reforma profunda del sistema migratorio estadounidense.

Protestas contra operativos migratorios de ICE: Voces y reacciones de figuras públicas

Las protestas atrajeron la atención de figuras culturales y del espectáculo. Lady Gaga lanzó un mensaje desde un concierto en Tokio criticando las políticas del ICE y expresando solidaridad con familias afectadas. Este tipo de apoyos mediáticos potencian la visibilidad del movimiento y amplifican el debate en redes sociales y plataformas digitales.

Mientras crece el movimiento, algunos gobiernos locales han tomado medidas de rechazo que van desde resoluciones de condena en comisiones de condados hasta acciones legales contra el despliegue de agentes federales. Esto intensifica la tensión entre autoridades locales y el gobierno federal por el papel del ICE y cómo se maneja la seguridad fronteriza durante la segunda administración del presidente Trump.

Las protestas contra el ICE no solo reflejan el rechazo a las redadas antimigrantes, sino que se transforman en un debate nacional sobre derechos civiles, justicia y el papel del Estado en temas migratorios; ¿crees que este movimiento puede cambiar las políticas migratorias en Estados Unidos?

