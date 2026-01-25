VIDEO | ¡Crisis helada en Estados Unidos! Tormenta invernal paraliza al país entero

Estados Unidos se encuentra en estado de shock climático. Una tormenta invernal de proporciones históricas, bautizada por algunos como Fern, ha puesto en alerta máxima a gran parte del territorio nacional, desde el caluroso Texas hasta el gélido noreste en Nueva Inglaterra.

Con más de 180 millones de personas bajo advertencia, el país enfrenta una combinación letal de nieve acumulada, capas de hielo y ráfagas de viento que han detenido casi toda actividad comercial y de transporte.

Una peligrosa dependencia para México...#México importa de #EstadosUnidos el 78 por ciento del gas natural que se consume, con el cual se genera 60 por ciento de la electricidad que utiliza la ciudadanía. La dependencia en este negocio pasó factura cuando una tormenta invernal… pic.twitter.com/uguHQwAq8T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

Miles de vuelos cancelados en Estados Unidos

El impacto en la conectividad ha sido inmediato y devastador. Para este fin de semana, se han cancelado más de 12 mil vuelos, dejando a miles de viajeros atrapados en terminales de ciudades clave como Atlanta y Nueva York.

Las aerolíneas han colapsado ante la imposibilidad de operar de forma segura, mientras los pasajeros, como Ja’Kenya Bershell, quien intentaba viajar de Florida a Misisipi, solo esperan que la crisis no se extienda tanto como en inviernos pasados.

Temperaturas de -40°C por histórica tormenta invernal

Más allá de la nieve, el verdadero peligro reside en el aire ártico que acompaña al sistema. En diversas regiones del Medio Oeste, la sensación térmica ha caído hasta los -40°C, un nivel de frío que puede causar congelamiento en cuestión de minutos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , advirtió que la metrópoli se enfrenta a las temperaturas más bajas registradas en casi ocho años, instando a los ciudadanos a prepararse para un periodo prolongado de heladas que no cederá pronto.

La tormenta invernal nos dejó unas postales impresionantes en Ciudad Juárez...



En la ciudad fronteriza se reportó nieve, acompañada de lluvias previas que podrían generar congelamiento del pavimento.



📸@reynaldolararhttps://t.co/QpSzjzZJ9Q pic.twitter.com/Kl8dG7RwQ7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 25, 2026

Compras de pánico y estantes vacíos en Estados Unidos

La incertidumbre ha llevado a millones de estadounidenses a las tiendas, provocando escenas de estantes vacíos y escasez de alimentos básicos. El temor a quedar atrapados en casa sin suministros ha disparado las compras de emergencia.

Mientras tanto, en al menos 14 estados, la infraestructura eléctrica ha comenzado a fallar; se reportan más de 100 mil hogares sin luz, dejando a familias enteras dependiendo únicamente de sistemas de calefacción a gas para sobrevivir a la noche.

Tormenta invernal provoca estado de emergencia

Las autoridades ya han declarado el Estado de Emergencia en más de diez entidades y en la capital, Washington D.C. El mensaje oficial es contundente: la población debe permanecer resguardada en sus hogares y evitar cualquier viaje innecesario por carretera, ya que las vías de comunicación están colapsadas.

Con la alerta vigente para los próximos días, la prioridad absoluta es evitar la pérdida de vidas ante la que ya se considera una de las tormentas más agresivas de la década.