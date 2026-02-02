¡Al fin no es su dinero! Gustavo Petro gasta millonadas en aumentar la burocracia de Colombia en menos de un mes

El gobierno de Gustavo Petro es señalado de haber firmado más de 85 mil contratos apenas en 28 días de enero de 2026, mientras que Colombia es el segundo país con peor déficit fiscal del mundo.

Escándalo en Colombia: Petro firma más de 85 mil contratos en solo 28 días

Daniel Briceño, político de oposición, destacó que entre el periodo del 1 al 28 de enero de este año, la administración de Petro firmó 85 mil 826 contratos con un valor de mil 408 millones de dólares, aproximadamente 24 mil 500 pesos mexicanos, de acuerdo con información registrada en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), la plataforma de transparencia colombiana.

Esta cifra representa la firma de 3 mil 100 contratos al día, en promedio, en 200 entidades de gobierno.

¿Qué es la Ley de Garantías y por qué Petro aceleró las contrataciones?

Esta información es relevante, ya que los contratos fueron firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, la cual pretende evitar la contratación de personal previo a procesos electorales, que entró en vigor el 31 de enero de 2026. El 8 de marzo de este año habrá elecciones legislativas y el 31 de mayo serán para elegir a presidente y vicepresidente en el país sudamericano.

Del 1 de enero al 28 de enero de 2026 el gobierno Petro ha firmado 85.826 contratos de prestación de servicios con un costo de 5.1 billones de pesos.



Antes de la entrada de la ley de garantías firmaron en promedio 3.100 contratos diarios.



La crisis no existe para la burocracia pic.twitter.com/wilWL19uOZ — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 30, 2026

La prestigiosa publicación internacional The Economist ubica a Colombia en el penúltimo lugar de las naciones con déficits fiscales en el mundo.

Debido a estas cifras, Daniel Briceño, político del partido político Centro Democrático, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación de Colombia adelantar una investigación sobre la masiva firma de contratos realizada por el gobierno de Gustavo Petro.

El político opositor consideró que esta forma de contratación de personal estaría asociada a una estrategia de fortalecimiento burocrático con eventuales implicaciones electorales.

Cumbre en Washington: La sombra de los contratos en la reunión Petro-Trump

Esta revelación ocurre un día antes del encuentro que Gustavo Petro sostendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca Washington D. C. después de semanas de desencuentros entre ambos mandatarios tras la captura de Nicolás Maduro , dictador depuesto de Venezuela, así como por los bombardeos a lanchas con presunta droga en el Caribe y el océano Pacífico.

