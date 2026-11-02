Confirman nuevo estadio para equipo de primera división con tecnología sostenible y diseño inspirado en la Laguna de Venecia

El Venezia FC, equipo de la primera división de Italia, tendrá un nuevo estadio con capacidad para 18 mil 500 espectadores y un diseño inspirado en las formas y el paisaje de la Laguna de Venecia. El recinto se construye en Tessera, cerca del aeropuerto Marco Polo, y su inauguración está prevista para 2027; sustituirá al histórico Pier Luigi Penzo y formará parte de Bosco dello Sport, un complejo deportivo de 116 hectáreas.

La nueva casa del club italiano tendrá una inversión estimada de 319 millones de euros y contará con una arquitectura que busca integrar elementos del paisaje veneciano; además de los partidos de futbol, el inmueble podrá recibir conciertos y otros eventos; para estas presentaciones, su capacidad podría ampliarse hasta 24 mil 400 asistentes.

Así será el estadio que dejará atrás al histórico Pier Luigi Penzo

El cambio representa una nueva etapa para el Venezia FC, que abandonará el estadio Pier Luigi Penzo, ubicado en la isla de Sant'Elena y considerado el segundo recinto futbolístico más antiguo que continúa en uso en Italia.

Su nueva sede estará en tierra firme, a unos 20 kilómetros de su actual casa; el diseño contempla una estructura de líneas curvas y una fachada con elementos verticales que buscan evocar la arquitectura de la ciudad italiana, mientras una galería cubierta rodeará el inmueble.

Las tribunas estarán distribuidas alrededor del terreno de juego para ofrecer visibilidad a los espectadores; la zona oeste concentrará los espacios VIP y de hospitalidad, mientras que otros sectores incluirán servicios para los aficionados locales y visitantes.

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¿Qué tendrá el nuevo estadio del Venezia FC?

El proyecto no estará limitado a la actividad deportiva; el club contempla invertir alrededor de 33 millones de euros adicionales en instalaciones complementarias, entre ellas cerca de 30 palcos VIP, un centro de conferencias, áreas médicas y de fisioterapia, gimnasio, museo y tienda oficial.

El recinto también fue diseñado para recibir encuentros de rugby y espectáculos musicales, con espacios gastronómicos y zonas de convivencia.

Bosco dello Sport, el complejo que acompañará al estadio

El nuevo inmueble será una de las piezas principales de Bosco dello Sport, un desarrollo impulsado por la ciudad de Venecia que reunirá instalaciones deportivas y espacios destinados a la vida social y el bienestar.

Aunque el estadio será infraestructura pública, se contempla que el Venezia FC asuma su gestión mediante una concesión de 40 años; la ciudad conservará el derecho de utilizarlo durante determinados días del año para sus propios eventos. Si el calendario de construcción se mantiene, el club estrenará su nueva casa en 2027.