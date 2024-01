Tas viendo y no ves… Con 41 votos a favor y 25 en contra, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, no alcanzó la mayoría calificada en el Congreso capitalino para permanecer en el cargo otros cuatro años.

#ÚltimaHora 🔴| Al no alcanzar la mayoría calificada, el @Congreso_CdMex rechazó la ratificación de @ErnestinaGodoy_ , como titular de la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/I34euGRm56 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) January 8, 2024

Esto significa que hoy, 09 de enero de 2024, es su último día como titular de la FGJ-CDMX con un saldo francamente paupérrimo… ¿Ah, no me creen? Pues, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes.

¿Qué hace la Fiscalía?

Primero lo primero: ¿Qué chingados hace la Fiscalía?

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), corresponde a la FGJ-CDMX la chambita de investigar los delitos del fuero común en la cedeméquis, como dice aquí:

Artículo 44. A. Fiscalía General de Justicia



El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél en el ejercicio de esta función.

Como ven ya dominó el copy-paste y además hay delitos de los que no se encargan los honorables servidores públicos de la FGJ-CDMX, como por ejemplo: el terrorismo, los delitos contra la salud, el tráfico de personas, la corrupción de menores, la delincuencia organizada y aquellos relacionados con el uso de armas de fuego exclusivas, entre otros.

¿Un millón de casos pendientes?

Dicho esto, de lo que sí se encarga la bandita de la FGJ-CDMX es de resolver los delitos contra la vida (homicidio), familia (violencia intrafamiliar), libertad y seguridad sexual (violación / abuso sexual) y patrimonio (robo / robo de autopartes o vehículos), por mencionar algunos.

Es decir todas aquellas conductas perversas tipificadas en el Código Penal para el Distrito Federal: los famosísimos delitos del fuero común.

Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo porque desde que doña Ernestina Godoy asumió el cargo de Fiscal en la ciudad de la furia, allá por el lejano 10 de diciembre de 2019, acumuló 898 mil 436 carpetas de investigación por esos méndigos delitos:



2020: 204,043 carpetas de investigación

2021: 230,378 carpetas de investigación

2022: 239,508 carpetas de investigación

2023: 224,507 carpetas de investigación

Ni más ni menos.

Y la que resuelva…

Y eso no es lo pior, porque si nos ponemos serios (cosa que no sucede en estas columnas) no hay poder humano capaz de resolver los casi un millón de casos que dejó inconclusos Ernestina Godoy.

Para sacar la chamba, la FGJ-CDMX tuvo que haber resuelto 224 mil 609 carpetas de investigación al año; algo que se traduce en 18 mil 717 al mes… es decir, más o menos 623 diarias. ¡Una cada dos minutos!

No hay con queso… a pesar de los 15,115 elementos que tiene la FGJ-CDMX a su cargo, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023 del INEGI.

Por lo pronto dicen que se va a quedar de encargado don Ulises Lara López, a pesar de no ser abogado… habrá que esperar… como yo con la carpeta de investigación que tengo atorada desde 2017 por los faros de niebla que le chingaron a mi cochecito. Pero ese es tema para otra columna.