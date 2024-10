Contramañanera: Tribunal Electoral solo emitió una “opinión” al INE para continuar con la elección de jueces

Se llevó a cabo la cuarta conferencia matutina de los jueces en México, también conocida como “Contramañanera”, con el objetivo de seguir informando a la ciudadanía sobre la situación del Poder Judicial y fungir como contrapeso a las recientes declaraciones en la conferencia mañanera del Gobierno Federal, encabezadas por Claudia Sheinbaum .

En esta ocasión, el magistrado Juan José Olvera López fue quien llevó a cabo la exposición de los temas, en compañía de la magistrada Adriana Ortega Ortiz, y del magistrado José Rogelio Alanís García. El objetivo de la conferencia fue hablar sobre la resolución que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante la tarde del miércoles.

Tribunal Electoral del PJF decidió que no se debe suspender el proceso de elección de jueces

Como contexto, el TEPJF resolvió una consulta realizada por el INE, en la que le fue cuestionado si debía o no continuar con el proceso de elección de jueces, como parte de la Reforma al Poder Judicial que fue aprobada el pasado mes de septiembre. Su resolución fue que sí, ya que no se debía detener un proceso electoral; sin embargo, esto no se trata de un mandato o un aspecto legal.

El magistrado Juan José Olvera comparó la situación del INE con un "chamaco" que quiere salir de fiesta. 🎉 Le pide permiso a su mamá (el Poder Judicial), que dice que no por razones de seguridad. Pero el hijo insiste y va con el papá (el Tribunal Electoral), quien sugiere que… pic.twitter.com/K1PIGq9vwA — En3y2 (@En3y2_) October 24, 2024

Los jueces que integran la Contramañanera fueron claros y aseguraron que la resolución del Tribunal Electoral no es más que una opinión jurídica. Por mayoría, el Tribunal decidió que el proceso electoral extraordinario debía continuar, pero también aclaró que las suspensiones de amparo no fueron consideradas en la decisión.

Esto es clave, ya que el Tribunal fue muy específico en señalar que estas suspensiones judiciales no se encuentran dentro de su competencia.

¿Qué implica esta decisión del Tribunal Electoral del PJF?

El magistrado Olvera López resumió el caso y señaló que el INE se encuentra ante dos decisiones que se contraponen: una orden judicial de que no puede continuar con el proceso preparatorio, y una opinión del Tribunal Electoral que dice que los procesos electorales no se pueden suspender.

Por lo tanto, es decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) el continuar o no con el proceso electoral de juzgadores o suspenderlo.