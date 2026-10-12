¡No solo importa la magnitud! Descubre cómo la escala Mercalli revela el verdadero impacto de un sismo en tu ciudad

Cada vez que ocurre un sismo, escuchamos a los especialistas que dan el número de la magnitud del movimiento telúrico. Sin embargo, en pocas ocasiones escuchamos la escala Mercalli, la cual también es empleada para medir los daños causados por un terremoto.

Esta escala fue creada por el físico italiano Giuseppe Mercalli, quien la propuso en el año 1902 para evaluar los daños que los temblores generan en el entorno.

¿Qué es la escala Mercalli y cómo mide la intensidad de los sismos?

La escala Mercalli representa una evaluación cualitativa que clasifica los daños causados por un sismo en la superficie terrestre, las estructuras y las personas, explica el Servicio Geológico Mexicano.

A diferencia de otras mediciones, esta escala no utiliza una base matemática rígida, sino que asigna un rango arbitrario a partir de los efectos que los observadores y expertos registran en cada lugar específico. Varios factores influyen en este nivel de intensidad, como la distancia del epicentro, la profundidad del sismo, la geología del área y el tipo de construcción de los edificios afectados.

¿Cuántos grados tiene la escala de Mercalli y qué significa cada uno?

Esta escala comprende 12 grados de intensidad clasificados mediante números romanos del I al XII. Los niveles inferiores (I a V) describen principalmente cómo las personas sienten el movimiento, desde sacudidas imperceptibles hasta vibraciones que despiertan a la gente y rompen vidrios. Los números más altos (VI a XII) reflejan el daño estructural observable.

Por ejemplo, el grado VI provoca que algunos muebles pesados cambien de lugar, mientras que un nivel VIII implica daños considerables en edificios ordinarios con derrumbes parciales.

Finalmente, el grado XII significa destrucción total, donde los observadores reportan ondas visibles sobre el terreno y objetos lanzados al aire.

¿Qué es la escala Mercalli Modificada (MMI)?

Los sismólogos estadounidenses Harry Wood y Frank Neumann desarrollaron la escala modificada de Mercalli (MM o MMI) en 1931, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los expertos actualizaron los criterios originales porque los métodos de construcción cambiaron notablemente con el paso de las décadas.

Además, la experiencia demostró que algunos indicadores resultaban más confiables que otros para determinar el nivel de sacudida del suelo. Este sistema modificado tiene un valor mucho más significativo para las personas sin conocimientos científicos, ya que describe directamente los efectos que las comunidades experimentan durante la emergencia.

¿En qué países se usa la escala Mercalli para reportar sismos?

Estados Unidos utiliza actualmente la escala modificada de Mercalli para evaluar los efectos de los sismos en su territorio. Otros países como Canadá también la emplean.

¿Cuál es la diferencia entre la escala Mercalli y Richter?

La diferencia principal radica en lo que cada sistema mide. Charles Richter ideó su escala en 1935 como una medición cuantitativa que calcula la energía sísmica liberada en cada sismo, independientemente de la intensidad o el daño.

Por su parte, la escala Mercalli mide los efectos físicos y el nivel de sacudida en ubicaciones específicas.

¿Qué escala se usa hoy para medir los sismos en México?

El Servicio Sismológico Nacional emplea la magnitud de momento para sismos de magnitud mayor a 4.5.

Anteriormente se empleaba la magnitud Richter, pero ya no es usada por los especialistas en México ni en otras partes del mundo, debido a limitaciones propias del tipo de datos sismológicos que emplea.