¿Haz escuchado la palabra epicentro cuando tiembla? Esta es su importancia ante un sismo

Cuando tiembla en México, hemos escuchado que la palabra epicentro durante el sismo, pero ¿a qué se refiere este término y cuál es su importancia?

Al hablar de un temblor este nos remonta a la alerta sísmica, por ejemplo, pero también la expresión epicentro tiene relevancia para entender más sobre un sismo.

¿Cuál es la diferencia entre el hipocentro y el epicentro de un sismo?

Cada vez que tiembla, esuchamos que el sismo se registró en cierta ubicación o coordenada geográfica específica y podríamos decir que es el primer dato o información preliminar que se tiene del sismo.

Esta precisión en México la podemos conocer a través del Servicio Sismológico Nacional (SMN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual explica que un sismo es el rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra y esta liberación e energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

Las autoridades, al registrarse un sismo, dan a conocer que este tuvo epicentro en cierta ubicación; ¿a qué se refieren con ello?



Epicentro de un sismo

La plataforma de educaciuón en línea Study.com explica que el epicentro de un simo es el punto en la superficie terrestre que indica dónde se originó el terremoto, pero hay que precisar que no es la ubicación exacta del sismo, sino su superposición sobre la superficie.



Hipocentro de un sismo

El Servicio Geológico de Estados Unidos explica que el punto bajo la superficie terrestre donde comienza el terremoto se llama hipocentro.

¿Qué factores influyen en la localización del epicentro de un sismo?

Cuando tiembla, la localización del epicentro depende de los datos que registran las estaciones sismológicas.

Una estación permite calcular la distancia aproximada al sismo, pero no determina definitivamente por sí sola dónde está, pero al comparar los datos de varias estaciones se puede establecer la ubicación del origen con una triangulación.

El Servicio Sismológico Nacional de la UNAM cuenta con red de estaciones que registran los movimientos y los usa para determinar el epicentro.

¿Cómo se calcula el epicentro de un sismo?

El epicentro de un sismo se determina a partir de los registros de las estaciones sismológicas y del análisi de las ondas que genera el terremoto. Esto es comparando el tiempo de la llegada de las ondas en las difertentes estaciones.

En México, el Servicio Sismológico Nacional es el que determina los parámetros de la magnitud y el epicentro.