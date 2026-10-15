“Cuando llueve, se inunda": Gobernador de Yucatán prometió mejorar escuelas y no ha cumplido

Docenas de padres de familia que viven al sur de Mérida denuncian el abandono de la comunidad escolar de la colonia Roble Agrícola, en Yucatán. La zona enfrenta inundaciones recurrentes, daños en los planteles y calles en mal estado, mientras una promesa de construcción de una escuela telesecundaria sigue sin cumplirse.

Promesas incumplidas en la colonia Roble Agrícola de Mérida

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, prometió en junio de 2025 que construiría una escuela telesecundaria. Sin embargo, los habitantes reportan que las necesidades de la comunidad persisten.

¿Cuáles son los daños en las escuelas del sur de Mérida?

Los planteles de la zona sufren caídas de techos y socavones, según las irregularidades denunciadas por la falta de atención del gobierno de Huacho Mena. Además, los niños carecen de instrumentos propios para su banda de guerra, una situación que también forma parte de las quejas de la comunidad educativa.

Ileana Hernández, madre de familia, describió a Azteca Noticias que hay muchos alumnos y los salones están llenos. Pero eso no es todo: “Cada vez que cae la lluvia, se inunda y se echan a perder algunos materiales”, señaló.

Inundaciones y calles en mal estado afectan a estudiantes y vecinos

A un costado del Anillo Periférico, en la colonia Roble Agrícola, una escuela preescolar del turno matutino y una primaria del turno vespertino se inundan cada vez que llegan las lluvias. Una tormenta afecta tanto las inmediaciones de los planteles como los salones, lo que complica el desarrollo normal de las actividades escolares.

Además, la comunidad enfrenta calles lodosas y llenas de huecos. José Hernández, taxista, explicó que incluso ha visto a peatones que han resbalado y se han lastimado por este motivo.