¡No te quedes fuera! Inscribe tu aula a “Escuelas del Futuro”; podría convertirse en un laboratorio de robótica

La iniciativa de “Escuelas del futuro” que encabeza Ninfa Salinas, presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas, está a punto de cerrar su convocatoria y no puedes quedar fuera de ella. Recuerda que tu salón podría ser el ganador y convertirse en un laboratorio de robótica.

Si quieres saber cómo participar y obtener un taller de robótica completamente nuevo, solo debes seguir las indicaciones que te dejamos en el texto de abajo y no te pierdas la oportunidad de estar dentro.

#DetrásDeCámaras | La iniciativa "Escuelas del Futuro" está abierta para escuelas nivel secundaria o prepa.



Equipa tu aula con un taller de #robótica. ¡Sólo envía un video a @NinfaSalinas!



¿De qué se trata y cómo puedes participar? https://t.co/ca6ek9S4Vw



📹 | @LosRuizLara pic.twitter.com/JJSo9Nn4jD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

“En Fundación Azteca estamos absolutamente convencidos de que necesitamos invertirle a los niños en insertarlos hacia el futuro. El futuro está en todo lo que es ciencia, tecnología, Matemáticas. Necesitamos acercarles las herramientas para que ellos puedan experimentar”, puntualizó Ninfa Salinas en el noticiario de hoy de “Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara”.

Y es que en esta convocatoria pueden participar alumnos, maestros y todos aquellos que estén interesados en llevar esta oportunidad, que apuesta por la tecnología, a su comunidad.

¿Cómo puedo participar en “Escuelas del Futuro”?

Debes ser un estudiante, maestro o trabajador de alguna escuela secundaria o bachillerato público de México. Y debes hacer lo siguiente:

Grabar un video de 90 segundos o menos, donde muestres tu escuela y un proyecto social que estés llevando a cabo o que te gustaría realizar para mejorar tu comunidad.

donde muestres tu escuela y un proyecto social que estés llevando a cabo o que te gustaría realizar para mejorar tu comunidad. Envíalo a la cuenta de Instagram de @NinfaSalinas y llena el siguiente formulario .

y llena el siguiente Los resultados se darán a conocer el 9 de noviembre, a través de las redes sociales y en TV AZTECA.

No olvides que la convocatoria se cierra el próximo sábado 21 de octubre así que corre y envía tus datos para que puedas ser uno de los candidatos para esta gran oportunidad.

El apoyo adecuado y las herramientas son un pilar y a la vez un impulso para que jóvenes estudiantes puedan cambiar su porvenir; en México la educación sin recursos para las aulas puede ocasionar frustraciones entre las alumnas y los alumnos, esta es la razón de ser de la convocatoria para impulsar la creatividad y la innovación dentro de las ciencias.

Grupo Salinas está comprometido y es parte activa en la realización del laboratorio de robótica en alguna escuela del país, que tendrá un valor de alrededor de un millón de pesos, pues por ejemplo, Totalplay llevará la parte de conectividad, ya que ninguna Escuela del Futuro puede existir sin ella. En el caso de Elektra será quien se encargue del equipamiento del aula.

