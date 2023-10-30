¡A machetazos! Vecinos de Guerrero se defienden de la rapiña e inseguridad

El periodista Alejandro Villalvazo se encuentra documentando lo que sucede en Acapulco, Guerrero, tras el impacto que tuvo el huracán “Otis” el pasado miércoles 25 de octubre, en esta ocasión acudió a la unidad de condominios “Vicente Guerrero” en la que los vecinos armaron brigadas para protegerse de la rapiña, pues durante las madrugadas acuden personas armadas para buscarlos intimidar.

“El gobierno no nos apoya hasta ahorita”, dijo una de las vecinas, quien portaba machetes para defenderse de los que acuden al lugar en busca de quitarles alimentos, aseguró que la forma en que llegan es muy agresiva.

“Es lo que hemos estado recurriendo porque vienen muy agresivos, llegan diciendo que si uno es la dueña (...) tenemos que defendernos”, aseguró la mujer.

¿Unidad habitacional en Guerrero impone su propio toque de queda?

La presidenta de la Unidad de Condominios “Vicente Guerrero”, Berenice Melgoza, detalló cómo han actuado ante la inseguridad que se vive por la escasez de servicios básicos, entre las medidas de seguridad destacan la fabricación de una barricada y un horario específico que las personas tienen que cumplir, a las 12:00 am ninguna persona puede entrar o salir para evitar ser víctimas de la delincuencia.

En caso de estar en peligro establecieron una serie de mecanismos para auxiliarse, este consiste en tocar las campanas de una iglesia, lo que significa que la persona podría encontrarse en peligro, posteriormente chiflan y gritan “aquí anda uno”.

A 6 días del impacto de #Otis, #Acapulco 🌀



Así las filas para llenar un garrafón de agua en una planta potabilizadora de la Marina Armada de #México.



Las horas bajo el sol se hacen interminables para quienes buscan algunos litros de agua que llevar a casa.



Vía:… pic.twitter.com/l82NtADHBT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

Vecinos temen por foco de infección ante toneladas de basura

Durante la transmisión, Melgoza mostró las toneladas de basura que se han acumulado en la zona y externó su preocupación ante un foco de infección, pues el olor a fétido es muy fuerte y las autoridades aún no se presentan para retirarlo.

“Si ahorita tenemos, el día de mañana vamos a empezar con enfermedades respiratorias y gastrointestinales”, denunciaron las personas de la unidad.

