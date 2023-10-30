Sin comida y sin relevo, policías son “explotados” desde el paso del huracán “Otis”

En Acapulco, Guerrero, los oficiales de la policía municipal están siendo explotados por sus mandos, quienes los amenazan con el despido si se retiran del punto en el que fueron asignados desde el paso del huracán “Otis"; en la zona algunos llevan más de cinco días sin recibir relevo, comida o incluso un uniforme.

En entrevista con Alejandro Villalvazo un oficial narró cómo el huracán “Otis” lo tomó en su centro de trabajo el pasado cinco de octubre y desde entonces, según denunció, no ha recibido apoyo de la corporación, los mandos o autoridades del gobierno de Guerrero.

“A mi me agarra aquí el huracán, trabajando, laborando solo, gracias a dios la libramos, pero pedimos el apoyo por parte del instituto, de la gobernadora, de los comandantes porque nos están dejando solos”, declaró.

Policía queda en el abandono luego del huracán “Otis”

El policía de Acapulco contó que inició su turno el martes a las 19:00 horas, un poco antes del impacto de “Otis”, sin embargo, su casa fue destruida y no ha podido pedir ayuda porque sus jefes lo mantienen en el abandono.

¿Y los servicios públicos? ¿Y las autoridades?



La basura comienza a acumularse en las calles de #Acapulco



Lo que antes era uno de los destinos turísticos más importantes, hoy es un basurero.



El reporte de @pacoguizar3 pic.twitter.com/bXjXkfyUVl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

De acuerdo con su testimonio, muchos oficiales han intentado retirarse de su lugar de trabajo, pero rápidamente son amenazados por el mando, quien les advierte que podrían ser dados de baja por “abandono de servicio”.

“Cuando pasa el comandante nos ignora, va de paso, no se ha acercado nadie a revisar, si nos vamos al tercer cuarto día nos están molestando que nos van a correr, que nos van a dar de baja, eso tenemos miedo, nos amenazan que baja por abandono de servicio”, añadió al insistir en que sólo un día recibieron comida, desde entonces, están a su suerte en el lugar del desastre.

Oficiales son “explotados” por 4 mil pesos

La intensa labor que han cumplido estos agentes desde el impacto del huracán “Otis” es remunerada con 4 mil 200 pesos a la quincena, según agregó el policía que denunció la falta de apoyo, alimentos, uniforme y hasta relevo en la zona.

Mientras tanto, la mayoría de sus superiores permanecen en oficinas, o como los elementos describen, a bordo de sus camionetas y unidades desde las que ignoran las peticiones de su personal.

¡Con machete en mano! Así es como la ciudadanía se cuida ante el abandono de las autoridades

El vacío que las autoridades han dejado en Guerrero tras el paso de “Otis” obligó a la ciudadanía a tomar medidas por su propia cuenta y con machete en mano se cuidan y vigilan las 24 horas para evitar los saqueos y actos de rapiña en las casas.

Los pobladores están haciendo básicamente el trabajo que deberían hacer los tres niveles de gobierno, pero estos han brillado por su ausencia, según la opinión de los propios habitantes de Acapulco, quienes insisten en protegerse unos a otros de la delincuencia que está aprovechando la falta de presencia de policías.