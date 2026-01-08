VIDEO: ¡A 35 metros de altura! Rescatan a 19 personas atrapadas en rueda de la fortuna en España

En España, personal de emergencia tuvo que acudir al rescate de 19 personas que se quedaron atrapadas en una rueda de la fortuna en una feria en Madrid.

El incidente sucedió la tarde del 6 de enero de 2026 en el Parque de Navidad de Torrejón de Ardoz, donde los pasajeros se quedaron a 35 metros de altura en tres cabinas del juego mecánico, en plenos festejos del Día de Reyes.

VIDEO Día de Reyes con susto: fallo mecánico paraliza rueda de la fortuna en España

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron a la zona después de recibir el reporte de lo sucedido. Los primeros reportes indican que ocurrió una falla mecánica que causó que la atracción se detuviera y dejara a las personas en las alturas.

Con ayuda de escaleras telescópicas, los especialistas iniciaron el rescate de los pasajeros atrapados en las cabinas. Una vez en el suelo, les hicieron una revisión médica. Nadie resultó lesionado y no hubo incidentes mayores.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre lo sucedido para determinar el origen del desperfecto en la rueda de la fortuna.

Los #BomberosCM rescatan a 19 personas que se han quedado atrapadas esta tarde, a 35 metros de altura, en tres cabinas de la noria del parque @NavidadTorrejon.



📍 Torrejón de Ardoz.



Una vez rescatados, han sido atendidos por medios sanitarios municipales.



Ningún herido. pic.twitter.com/9l4ZuWDAxu — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) January 6, 2026

Guía de seguridad: ¿qué hacer si te quedas atrapado en un juego mecánico?

Aunque las probabilidades de resultar herido en un juego mecánico son bajas, de una en 15.5 millones en parques de diversiones en Estados Unidos, según la Asociación de Parques de Diversiones y Atracciones , los expertos señalan algunos puntos en caso de quedar atrapado: