Juego mecánico se desploma en India; hay 10 heridos

Al menos 10 personas heridas, entre ellas niños y mujeres, dejó el desplome de un juego mecánico en Mohali, India. El accidente quedó grabado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

En la imágenes se aprecia una rueda giratoria que sube y baja de un poste. El juego mecánico estaba completamente lleno; además, decenas de personas se encontraban alrededor como observadores.

En un momento, el juego mecánico se elevó hasta lo más alto del poste, en ese momento la rueda se desplomó y cayó en caída libre alrededor de 46 metros, con todas las personas a bordo.

🚨¡FUERTES IMÁGENES!🚨



Por lo menos 16 personas resultaron heridas luego de que un juego mecánico fallara en #Mohali, #India. Están hospitalizados.https://t.co/noAEh6fimB pic.twitter.com/8Ou46kEOfo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2022

Al llegar al suelo, se vio como varias personas también se azotaron en el suelo, mientras todos gritaban del susto, incluso las personas que estaban abajo comenzaron a gritar y a correr para alejarse del lugar del accidente; no obstante, segundos después se acercaron para ayudar a los heridos.

De acuerdo con medios locales, el juego mecánico se desplomó el pasado 4 de septiembre en el carnaval Dussehra Ground, un evento que se tenía contemplado que iba a terminar el pasado 31 de agosto, pero se extendió hasta el 11 de septiembre.

Rescatan a personas heridas en juego mecánico de India

En otro video, que también circuló en redes sociales, mostró el momento en que llegaron los policías al lugar del desplome del juego mecánico para ayudar a los heridos.

Another Video Terrifying incident at a fair in #Mohali. Several injured. More inputs awaited. #Punjab pic.twitter.com/82BauZklw3 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 4, 2022

Incluso algunos civiles también se acercaron para colaborar cargando a los heridos que se encontraban tirados en el piso, para trasladarlos hasta las ambulancias. Los heridos fueron llevados a un hospital cercano.

Este no es el primer accidente en un juego mecánico en India, en 2019 ocurrió otro incidente similar que dejó dos personas muertas y alrededor de 30 lesionados.

