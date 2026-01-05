¿Cuánto gastan Melchor, Gaspar y Baltazar? Este es el presupuesto para el Día de Reyes 2026 en México

¡A preparar las carteras! Melchor, Gaspar y Baltazar están listos para recorrer cada rincón de México este 6 de enero, regalándole a las y los niños un momento inolvidable, pero ¿sabes cuánto gastarán en el Día de Reyes 2026?

¿Cuánto se gasta en regalos para Día de Reyes 2026 en México?

Este año, el Día de Reyes 2026 dejará una derrama económica de 4 mil 145 millones de pesos en la Ciudad de México, un 5.3% más respecto al año anterior, según la Canaco CDMX, pero ¿cuáls erá el gasto por niño?

Se estima que los Reyes Magos destinarán alrededor de 2 mil 508 pesos por niño para los regalos de este 6 de enero.

El #DíaDeReyes dejará una derrama económica de 4 mil 145 millones de pesos en la capital del país, lo que representa un crecimiento del 5.3% en comparación con el año anterior, de acuerdo con las estimaciones de la @CANACOMexico

¿Qué piden los niños para Día de Reyes 2026?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, compartió una lista con los regalos que más piden las y los niños mexicanos para el Día de Reyes 2026.



Drones

Autos a control remoto

Figuras de acción

Consolas de videojuegos

Teléfonos celulares

Entre otras opciones más recurrentes también están las bicicletas, triciclos y scooters, para fomentar la actividad al aire libre. Además, destacan los sets de construcción, muñecas y peluches se mantienen como regalos tradicionales.

¿Cuánto cuesta la Rosca de Reyes 2026 en la CDMX?

¡No te quedes con el antojo! La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), espera que más de 3 mil 722 panaderías de la capital del país, elaboren la tradicional Rosca de Reyes.

Por su parte, se estima que el precio de la Rosca de Reyes 2026

está entre los 189 a 425 pesos por pieza.

Recuerda que el costo dependerá del establecimiento y zona en la que la compres, así como del tamaño que adquieras este tipo de pan, ya que algunas panaderías así lo manejan.

¿Cuándo llegan los Reyes Magos a México?

Para rastrear el camino de los Reyes Magos, puedes hacerlo desde el sitio " Localiza a Los Reyes Magos ", una aplicación interactiva que permite a las y los usuarios ver el recorrido que hacen Melchor, Gaspar y Baltazar en distintas partes del mundo.

La aplicación suele activarse la tarde del 5 de enero y se convierte en una de las más buscadas del año.