¿Cómo saber el estado civil de una persona en la CDMX?

Si estás a punto de contraer matrimonio o necesitas conocer el estado civil de otra persona, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) señala el procedimiento y documentos necesarios para iniciar una búsqueda de antecedentes ante el Registro Civil.

De acuerdo con el informe presentado en el portal de la CDMX y con base en los artículos 35 y 48 del Código Civil de la entidad, cualquier persona física podrá solicitar la investigación en alguno de los Juzgados del Registro Civil o en Oficinas Centrales de Registro Civil sin restricción alguna.

El proceso tendrá que ser de manera presencial en el módulo más cercano y pagar un importe de 77 pesos mexicanos, mismos que tendrán que ser depositados en algún banco u oficinas tributarias para poder iniciar el trámite.

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¿Cómo consultar el estado civil de otra persona?

Una vez presente en el juzgado cercano o en la oficina central del Registro Civil, la persona interesada deberá efectuar el pago correspondiente y presentar los siguientes requisitos:



Nombre del titular o titulares del acta a buscar

En caso de no contar con el nombre del titular o titulares del acta, podrá proporcionar nombre de los padres o fecha en la que se dio el acto registrado

En caso de homonimias, se requieren los nombres de los padres del mismo o fecha en la que se dio el acto registrado



Si no hay un caso homónimo de la persona investigada, el proceso sería inmediato y la resolución estaría confirmada el mismo día, por lo que se obtendrá información sobre los datos registrales de las actas; en caso contrario, la búsqueda podría demorar hasta 3 días hábiles.

Es un requisito conocer el estado civil de otra persona antes de consumar matrimonio|Pixabay

Es importante guardar la respuesta del trámite por motivos de acreditación, inspección y verificación,de acuerdo con el Gobierno de la CDMX.

¿Cómo se busca el estado civil de otra persona?



El primer paso es indagar en el sistema local y otorgar la información solicitada. El proceso siguiente involucra la búsqueda en el Archivo Histórico de la ciudad y otorgar los resultados a la persona interesada.

Este es el proceso para poder consultar el estado civil de otra persona en la Ciudad de México, presente en el sitio web del Gobierno capitalino y apoyado en el Reglamento del Registro Civil de la ciudad, concretamente en los artículos 6, 7, 16, fracciones II y VI, y el 115.

En los artículos mencionados se especifica que el juez debe proporcionar información al público en general respecto de los actos del estado civil y expedir copias certificadas de las actas del estado civil, principalmente.