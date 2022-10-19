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¿Cómo saber el estado civil de una persona en la CDMX?

El Gobierno de la CDMX informa el proceso para solicitar la búsqueda de antecedentes y conocer el estado civil de una persona para poder realizar algún trámite.

¿Cómo puedo saber el estado civil de una persona en la CDMX?
¿Cómo puedo saber el estado civil de una persona en la CDMX?|Pixabay

Escrito por: Azteca Noticias

Si estás a punto de contraer matrimonio o necesitas conocer el estado civil de otra persona, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) señala el procedimiento y documentos necesarios para iniciar una búsqueda de antecedentes ante el Registro Civil.

De acuerdo con el informe presentado en el portal de la CDMX y con base en los artículos 35 y 48 del Código Civil de la entidad, cualquier persona física podrá solicitar la investigación en alguno de los Juzgados del Registro Civil o en Oficinas Centrales de Registro Civil sin restricción alguna.

El proceso tendrá que ser de manera presencial en el módulo más cercano y pagar un importe de 77 pesos mexicanos, mismos que tendrán que ser depositados en algún banco u oficinas tributarias para poder iniciar el trámite.

¿Cómo consultar el estado civil de otra persona?

Una vez presente en el juzgado cercano o en la oficina central del Registro Civil, la persona interesada deberá efectuar el pago correspondiente y presentar los siguientes requisitos:

  • Nombre del titular o titulares del acta a buscar
  • En caso de no contar con el nombre del titular o titulares del acta, podrá proporcionar nombre de los padres o fecha en la que se dio el acto registrado
  • En caso de homonimias, se requieren los nombres de los padres del mismo o fecha en la que se dio el acto registrado


Si no hay un caso homónimo de la persona investigada, el proceso sería inmediato y la resolución estaría confirmada el mismo día, por lo que se obtendrá información sobre los datos registrales de las actas; en caso contrario, la búsqueda podría demorar hasta 3 días hábiles.

Es un requisito conocer el estado civil de otra persona antes de consumar matrimonio
Es un requisito conocer el estado civil de otra persona antes de consumar matrimonio|Pixabay

Es importante guardar la respuesta del trámite por motivos de acreditación, inspección y verificación,de acuerdo con el Gobierno de la CDMX.

¿Cómo se busca el estado civil de otra persona?


El primer paso es indagar en el sistema local y otorgar la información solicitada. El proceso siguiente involucra la búsqueda en el Archivo Histórico de la ciudad y otorgar los resultados a la persona interesada.

Este es el proceso para poder consultar el estado civil de otra persona en la Ciudad de México, presente en el sitio web del Gobierno capitalino y apoyado en el Reglamento del Registro Civil de la ciudad, concretamente en los artículos 6, 7, 16, fracciones II y VI, y el 115.

En los artículos mencionados se especifica que el juez debe proporcionar información al público en general respecto de los actos del estado civil y expedir copias certificadas de las actas del estado civil, principalmente.