Esto se sabe de la enfermera mexicana que sobrevivió al desplome de avión en Galveston, Texas

Lo que comenzó como una misión humanitaria para salvar la vida del niño Federico Efraín , quien presentaba quemaduras graves, terminó en tragedia en Estados Unidos, luego de que el pasado 22 de diciembre, un avión ambulancia se desplomara en Galveston, Texas.

La aeronave, un King Air en el que viajaba personal médico mexicano, perdió visibilidad durante la maniobra de aterrizaje, lo que habría provocado el accidente.

El saldo fatal fue de 6 muertos y solo dos mujeres sobrevivientes, entre ellas, la enfermera Míriam de Jesús Rosas Mancilla, originaria de Jalisco, quien regresó a casa.

Estado de salud de la enfermera mexicana que sobrevivió al accidente aéreo en Galveston

Míriam es una enfermera de vuelo con experiencia en traslados médicos de alto riesgo. Originaria de Zapopan, viajaba como parte del equipo de apoyo de la Fundación Michou y Mau cuando ocurrió el accidente.

Tras el desplome, la joven fue rescatada con vida y trasladada a un hospital donde permaneció ocho días en recuperación. De acuerdo con reportes médicos, su evolución fue favorable, aunque presentó severas lesiones físicas.

El pasado 30 de diciembre, Míriam finalmente fue dada de alta y pudo regresar a México, donde comenzará terapia física y emocional, con la intención de retomar sus labores cuando su salud lo permita.

¿Qué pasó con la segunda sobreviviente del accidente en Galveston?

En su comunicado más reciente, la Fundación Michou y Mau informó que Julia, una de las dos sobrevivientes de la tragedia y madre del menor fallecido, ya fue extubada y se reporta estable.

El director médico de la fundación, el Dr. Yannick Nordin, viajó a Galveston para acompañar a Edward de la Cruz, padre de Fede , quien se trasladó a territorio estadounidense para realizar los trámites de repatriación del menor, así como para estar con su esposa.

¿Qué se sabe del avión que se desplomó en Galveston?

El desplome de la aeronave ocurrió alrededor de las 15:20 horas del lunes 22 de diciembre. De acuerdo con autoridades locales y reportes oficiales, el hecho se registró bajo condiciones de intensa niebla, lo que redujo la visibilidad y complicó las maniobras de vuelo.

La aeronave, perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), trasladaba a ocho tripulantes en una misión médica de emergencia.

El objetivo era llevar al menor Federico al Hospital Shriners de Galveston, una clínica especializada en el tratamiento de quemaduras, la misma que ayudó al traslado de Jazlyn, una de las sobrevivientes de la explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa.

Lamentablemente, del total de personas a bordo, seis murieron, entre ellas:

