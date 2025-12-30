Los accidentes y tragedias que marcaron al mundo en 2025

El 2025 pasará a la historia como un año implacable. Desde las primeras horas de enero hasta los últimos suspiros de diciembre, el mundo fue testigo de una concatenación de desastres que pusieron a prueba la resiliencia humana.

La naturaleza desató su furia con incendios y terremotos récord, la infraestructura falló en momentos críticos y la violencia arrebató figuras públicas. A continuación, un recorrido detallado por los 20 sucesos que marcaron, para siempre, el calendario de 2025.

I. Infiernos en la Tierra: El fuego que no dio tregua

El año comenzó con una advertencia brutal del cambio climático. El 7 de enero, California se convirtió en un infierno cuando incendios masivos en Los Ángeles y sus alrededores (especialmente en Palisades y Eaton) devoraron más de 16 mil estructuras. Las llamas obligaron a la evacuación de 150 mil personas y generaron pérdidas históricas superiores a los 60 mil millones de dólares, consolidándose como el desastre climático más costoso del año.

Al otro lado del mundo, la tragedia se repitió meses más tarde. A finales de noviembre, Hong Kong vivió horas de angustia cuando el fuego consumió el complejo residencial Wang Fuk Court en Tai Po. El saldo fue devastador: 146 muertos, cifra que podría aumentar mientras continúan las inspecciones en las torres afectadas. La causa preliminar apuntó a redes de protección en obras de renovación.

Corea del Sur también lloró a sus bosques y a sus héroes. Incendios forestales sin precedentes en el sur del país dejaron 26 muertos, incluyendo bomberos y un piloto de helicóptero, en uno de los peores desastres ecológicos de su historia moderna.

II. Tragedias Aéreas: El luto en las alturas

El 2025 fue, trágicamente, un año negro para la aviación civil y militar.



Choque en el Río Potomac (29 de enero): Una colisión en el aire paralizó a Estados Unidos. Un avión regional Bombardier CRJ700 67 muertos. Entre las víctimas se encontraban jóvenes promesas del patinaje artístico, en el peor accidente aéreo en EU en casi 25 años.

El horror de Air India (12 de junio): La catástrofe aérea más mortífera del año ocurrió en India. El vuelo 171 de Air India (un Boeing 787 Dreamliner) se estrelló en Ahmedabad apenas 32 segundos después de despegar. El impacto mató a 260 personas: 241 a bordo y 19 en tierra, dejando un solo sobreviviente y marcando el primer accidente fatal de este modelo de aeronave.

El adiós de Débora Estrella (20 de septiembre): En México, el gremio periodístico se vistió de luto con la muerte de Débora Estrella

Se desploma aeronave de la Marina (21 de diciembre): Un vuelo de ayuda humanitaria y traslado médico especializado coordinado con la Fundación Michou y Mau se desplomó en Galveston, Texas. La aeronave transportaba a un niño de 2 años con quemaduras graves desde Mérida, Yucatán, hacia un hospital especializado en Estados Unidos. Murieron seis personas.

III. La Tierra se sacudió: Sismos y Derrumbes

La inestabilidad geológica golpeó con fuerza a Asia y el Caribe.



Tíbet (7 de enero): Un sismo de 7.1 grados sacudió la región de Shigatse en pleno invierno, dejando 126 muertos y miles de edificios destruidos bajo condiciones de frío extremo.

Myanmar y Tailandia (28 de marzo): Un potente terremoto de magnitud 7.7 4 mil 500 muertos y daños millonarios. El sismo provocó efectos colaterales en Bangkok, donde un edificio en construcción colapsó, atrapando a más de 80 personas, y las piscinas de los rascacielos se desbordaron en imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Tragedia en la música (8 de abril): En República Dominicana, la fiesta se convirtió en velorio cuando el techo de la discoteca JetSet colapsó durante un concierto en Santo Domingo. Murieron 236 personas, incluyendo al icónico merenguero Rubby Pérez, quien actuaba en ese momento.

En República Dominicana, la fiesta se convirtió en velorio cuando el techo de la discoteca JetSet colapsó durante un concierto en Santo Domingo. Murieron , incluyendo al icónico merenguero , quien actuaba en ese momento. Afganistán (31 de agosto): Otro movimiento telúrico devastó la región, cobrando la vida de más de 2 mil personas.

IV. Furia del Agua: Huracanes e Inundaciones

Tragedia en Texas (4 de julio): El Día de la Independencia se tiñó de gris cuando inundaciones repentinas arrasaron el campamento cristiano para niñas Camp Mystic decenas de personas, incluyendo al director Richard Eastland.

Desbordamiento del río en México (9 de octubre): Son más de 70 personas las que perdieron la vida por las lluvias y el desbordamiento de ríos, particularmente el Río Cazones, con Veracruz como la entidad con más víctimas mortales. Hidalgo y Puebla fueron otros de los estados que tuvo más de dos decenas de muertos, además de localidades destruidas, quienes también sufrieron el abandono del Gobierno ante esta tragedia.

Huracán Categoría 5 (28 de octubre): El Caribe fue azotado por un monstruo meteorológico con vientos de 300 km/h. Dejó 32 muertos repartidos entre Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana, además de devastar infraestructuras en Cuba.

El Caribe fue azotado por un monstruo meteorológico con vientos de 300 km/h. Dejó repartidos entre , además de devastar infraestructuras en Cuba. Ciclones en el Sudeste Asiático (Noviembre): Dos ciclones simultáneos golpearon Indonesia y Malasia, provocando inundaciones que mataron a más de 1,750 personas, uno de los eventos más letales del año.

V. Infraestructura y Accidentes Urbanos

Tomorrowland (16 de julio): En Bélgica, el fuego consumió el 75% del escenario "Orbyz" antes de la inauguración del festival, un siniestro espectacular que afortunadamente solo dejó pérdidas materiales.

Infierno en Iztapalapa (10 de septiembre): Una pipa de gas volcó y explotó en el Puente de la Concordia, CDMX. El saldo fue de 32 muertos y decenas de heridos, marcando una de las peores tragedias viales en la capital mexicana.

Los peritajes de la Fiscalía de la CDMX confirmaron que la causa inmediata fue el exceso de velocidad . El vehículo entró a una curva a 44 km/h, impactó contra un muro de contención y sufrió una ruptura en el tanque, lo que provocó una fuga masiva de gas LP y su posterior ignición. Imágenes que quedaron para la historia.

El Tren Interoceánico (28 de diciembre): México cierra el año con dolor. El descarrilamiento del Tren Interoceánico 13 muertos y 98 heridos, cuestionando la seguridad de las nuevas obras de infraestructura.

VI. Magnicidios y muertes y guerra en el año

Magnicidio en Estados Unidos. (10 de septiembre): La violencia política sacudió a Estados Unidos con el asesinato de Charlie Kirk

La violencia política sacudió a Estados Unidos con el Asesinato de Carlos Manzo (1 de noviembre): El alcalde independiente de Uruapan conocido como "El del Sombrero", fue asesinado a tiros durante la celebración del Festival de Velas en el centro de la ciudad. El edil fue baleado mientras convivía con ciudadanos y se tomaba fotografías con niños tras finalizar una transmisión en vivo. El agresor, un joven de 17 años, disparó en siete ocasiones y fue eliminado en el lugar.

Se ha vinculado a proceso a al menos nueve personas. Entre ellos destacan Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", señalado como presunto autor intelectual, y Jaciel Antonio “N”, alias "El Pelón", identificado como reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asesinato de colaboradores de Clara Brugada (20 de mayo): Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz, coordinador general de asesores, murieron en un brutal ataque planeado sobre Calzada de Tlalpan, en la CDMX. La Fiscalía capitalina reveló que las víctimas fueron vigiladas durante 20 días previos al crimen, incluso hubo un intento fallido el 14 de mayo.

Al momento van 13 personas vinculadas a proceso por el crimen; sin embargo, el tirador que ejecutó los disparos aún no ha sido capturado y mucho menos se tiene conocimiento de los motivos de este ataque tan cercano al Gobierno capitalino.

Estalla guerra entre Israel e Irán (13 de junio): Uno de los hitos más críticos del año fue la Guerra Irán-Israel en junio de 2025. Israel lanzó ataques directos contra instalaciones nucleares y militares en Irán (Natanz, Teherán) para desmantelar su programa atómico. El ataque resultó en la muerte de altos mandos iraníes, incluyendo a Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria; por lo que los iraníes respondieron con la operación "Verdadera Promesa III", lanzando cientos de misiles contra Tel Aviv; imágenes que quedaron para la historia.

El 2025 se despide dejando lecciones dolorosas sobre la vulnerabilidad ante el clima extremo y la urgencia de reforzar la seguridad en todos los ámbitos. Un año que recordaremos por la magnitud de sus tragedias, pero también por la solidaridad que surgió de entre los escombros.

