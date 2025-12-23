Sube a seis la cifra de fallecidos tras el accidente de la aeronave de la Marina que se estrelló en Texas
Asciende a seis el número de fallecidos por el accidente de una aeronave de la Marina en Galveston, Texas; el tripulante desaparecido fue localizado sin vida.
Asciende a 6 el número de fallecidos por el accidente de la aeronave de la Marina, que se estrelló el lunes en Galveston, Texas, ya que se localizó el cuerpo del tripulante que estaba desaparecido.
La Secretaría de Marina informó que las dos personas que sobrevivieron al percance se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente.