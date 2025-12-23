Sube a seis la cifra de fallecidos tras el accidente de la aeronave de la Marina que se estrelló en Texas

Asciende a 6 el número de fallecidos por el accidente de la aeronave de la Marina, que se estrelló el lunes en Galveston, Texas, ya que se localizó el cuerpo del tripulante que estaba desaparecido.

La Secretaría de Marina informó que las dos personas que sobrevivieron al percance se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente.