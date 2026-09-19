“Temascalcingo, una pesadilla para Ximena": Este es el estado de salud de la niña tras explosión de pirotecnia en Edomex

Ximena, una menor de 12 años que sufrió quemaduras en 55% de su cuerpo tras una explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México (Edomex), muestra avances en su recuperación. Este es el estado de salud de la pequeña.

Este es el estado de salud de Ximena tras explosión de pirotecnia

De acuerdo con la Fundación Michou y Mau, Ximena, quien sufrió quemaduras en el 55% del cuerpo, ha presentado una notable mejoría en su estado de salud.

Como parte de su recuperación y evolución, ha sido extubada y ha comenzado a ingerir alimentos.

La menor fue trasladada por parte de la fundación Michou y Mau el pasado 10 de septiembre al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, Estados Unidos.

Desde la llegada de la menor, ha recibido cirugías de injertos de piel y toda la atención especializada que necesita para el tratamiento de sus lesiones.