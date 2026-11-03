Estados Unidos reúne a Ucrania y Rusia en busca de un acuerdo para detener la guerra

Estados Unidos reunirá a representantes de Ucrania y Rusia los próximos 10 y 11 de noviembre de 2026 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos , para reactivar las conversaciones dirigidas a detener la guerra. La nueva ronda de contactos buscará discutir garantías de seguridad para la etapa posterior al conflicto, medidas para reducir las tensiones militares y acuerdos humanitarios.

El enviado estadounidense Steve Witkoff confirmó el encuentro, en el que Washington participará como mediador; Jared Kushner también está previsto entre los negociadores de la administración de Donald Trump; las conversaciones forman parte de los esfuerzos diplomáticos para acercar a Moscú y Kiev, aunque ambas partes todavía mantienen diferencias importantes sobre las condiciones para alcanzar la paz.

Abu Dabi será sede de una nueva ronda de diálogo entre Moscú y Kiev

La agenda contempla abordar las condiciones de seguridad que podrían establecerse después de un eventual acuerdo, así como acciones para disminuir la confrontación y atender las consecuencias humanitarias de la guerra.

La reunión representa un nuevo intento de Washington por impulsar un entendimiento antes de la llegada del invierno; el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó participar en esta ronda después de sostener un encuentro con Witkoff en San Petersburgo, dos semanas antes del anuncio.

Sin embargo, el inicio de las conversaciones no significa que exista un acuerdo cercano; las posiciones de Ucrania y Rusia continúan distanciadas respecto a los términos de una posible solución al conflicto.

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Estados Unidos busca garantías para Ucrania con aliados europeos

Antes de las reuniones en Emiratos Árabes Unidos, negociadores estadounidenses sostendrán encuentros de trabajo en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN.

Uno de los objetivos será discutir las garantías de seguridad que podría recibir Ucrania, además del futuro esquema de protección para Europa y los mecanismos económicos para respaldar la reconstrucción del territorio ucraniano.

Washington pretende aprovechar los avances diplomáticos de contactos anteriores en Kiev, Oslo y San Petersburgo para construir una propuesta de paz duradera.