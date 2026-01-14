Estados Unidos congela procesamiento de visas para 75 países: ¿qué significa y quiénes quedan afectados?

Estados Unidos anunció hoy miércoles 14 de enero de 2026 una suspensión temporal del procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países; en una nueva medida que podría afectar viajes, estudios, reunificación familiar, además de negocios de personas de varios continentes.

Cabe decir que esta decisión, que comenzó a circular luego de un memorando interno del Departamento de Estado, tiene repercusiones globales y ha sido reportada por medios internacionales.

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

¿Qué significa “congelar el procesamiento de visas”?

Lo primero que debemos saber es lo que significa el hecho de “congelar” el procesamiento de visas: a partir del 21 de enero de 2026, las embajadas y consulados de Estados Unidos dejarán de procesar solicitudes de visa para ciudadanos de 75 países mientras se lleva a cabo una revisión integral de los estándares de selección, además de evaluación de solicitantes.

Cabe decir que se trata de una pausa indefinida, que permanecerá hasta que el Departamento de Estado de Estados Unidos complete la revisión de sus procedimientos.

NEW: US freezes all visa processing for 75 countries, including Somalia, Russia, Iran https://t.co/d3WctwWxmQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026

Lista de países afectados por la suspensión temporal de visas de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que “La pausa afecta a decenas de países, entre ellos Somalia, Haití, Irán y Eritrea, cuyos inmigrantes a menudo se convierten en una carga pública para Estados Unidos al llegar”.

La lista completa aún no fue publicada oficialmente, pero informes confiables señalan que entre los 75 países afectados figuran naciones de África, Asia, América Latina y Medio Oriente, entre estas naciones destacan:

Somalia



Rusia



Irán



Afganistán



Brasil



Nigeria



Tailandia



Egipto



Iraq



Yemen.

Cabe señalar que la medida abarca tanto visas de inmigrante como de no inmigrante, aunque con posibles excepciones muy limitadas para algunos casos que superen las revisiones de carga pública.

¿Cuándo entra en vigor la suspensión de visas de Estados Unidos y por cuánto tiempo?

La administración de Donald Trump ha señalado que la pausa en el procesamiento de visas se encuentra programada para comenzar a partir del 21 de enero de 2026 y que continuará “hasta nuevo aviso” o hasta que el Departamento de Estado de Estados Unidos finalice su revisión de políticas y procedimientos de visa.

Es decir, que no hay una fecha definida para levantar la suspensión temporal, lo que ha generado inquietud entre viajeros, estudiantes y expatriados de aquellos países afectados.