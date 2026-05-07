Hay tabla: Maestros en Singapur podrán pegar a sus alumnos para combatir el bullying

En Singapur, un país conocido por sus estrictas leyes, las autoridades educativas confirmaron que los maestros tendrán el permiso para castigar físicamente a los alumnos indisciplinados, sobre todo en casos de bullying. Esto significa que les podrán pegar con una vara.

¿Por qué Singapur autorizó el castigo con vara a los alumnos?

La polémica medida es vista como una “acción disciplinaria si todas las otras medidas no son adecuadas, de acuerdo con la gravedad de la infracción”, señaló Desmond Lee, ministro de Educación de Singapur, ante el parlamento el martes 5 de mayo de 2026.

No obstante, esta disposición de pegarles con una vara a los alumnos no es generalizada, sino que el castigo deberá ser aprobado por el director y sólo ciertos profesores estarán autorizados para dar dicha sanción.

Reglas y límites de la nueva medida disciplinaria escolar

Los nuevos lineamientos para este tipo de castigos corporales serán revelados en 2027. Las autoridades educativas tendrán que considerar factores como la madurez del estudiante y si el castigo le ayudará a comprender la gravedad de su error, señaló el ministro de Educación.

El funcionario de Singapur argumentó que esta medida está basada en investigaciones, las cuales señalan que los niños y adolescentes aprenden a tomar mejores decisiones cuando existen límites claros “reforzados por consecuencias firmes y significativas”.

Las reglas para estos castigos corporales especifican que solo estudiantes hombres pueden ser castigados con una vara y esta debe ser empleada “solo como último recurso para faltas graves, cuando sea absolutamente necesario”, especifica un comunicado del Ministerio de Educación.

Postura de la OMS ante el castigo corporal en las escuelas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido poner fin a la práctica de pegarles a los menores de edad con el fin de disciplinarlos, ya que ello puede afectar la salud física y mental y causar daños que pueden durar toda la vida.

En un informe publicado en 2025, la OMS estima que 1.2 mil millones de niños de entre 0 a 18 años de edad sufren de castigos corporales cada año en casa, y de un 25 a un 50% de los menores sufren castigos corporales en las escuelas.