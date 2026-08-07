¿Solicitarás la visa americana? Estados Unidos revisará las redes sociales de estos solicitantes

Cada vez son más estrictos los filtros que una persona tiene que pasar al momento de solicitar una visa americana, pues ahora también podrán revisar las cuentas de redes sociales de ciertos solicitantes.

El gobierno de Estados Unidos ampliará su revisión a plataformas digitales para asegurar que los solicitantes cumplen con el perfil requerido.

Anuncian revisión de redes sociales para la visa americana

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, habló de la nueva medida establecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"El control de los perfiles en línea tiene como objetivo permitir a los solicitantes demostrar que cumplen los requisitos para obtener un visado en virtud de la legislación estadounidense y garantizar que ninguna persona represente un riesgo para la seguridad de Estados Unidos", declaró.

El Secretario de Estado Marco Rubio acaba de activar una medida que cambia las reglas del juego: todo extranjero que solicite una visa a Estados Unidos deberá hacer públicas sus redes sociales. Nada de perfiles privados ni de “solo amigos”. El Departamento de Estado exigirá… pic.twitter.com/xVUBiGZALW — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) August 6, 2026

Esta medida no es nueva, pues las autoridades de migración ya revisan las redes sociales de los estudiantes extranjeros y participantes en intercambios culturales.

¿A quién le revisarán las redes sociales?

Se revisarán las redes sociales de estos solicitantes:

Estudiantes y visitantes de intercambio : Visa F, M y J.

: Visa F, M y J. Trabajadores temporales y especialistas : Profesionales y dependientes visa H-1B, H-3 y H-4.

: Profesionales y dependientes visa H-1B, H-3 y H-4. Categorías específicas de no inmigrante : Programas de intercambio cultural (Q), empleados domésticos de funcionarios u organizaciones oficiales (A-3, C-3, G-5), víctimas de ciertos crímenes y tráfico de personas (T y U) y trabajadores religiosos (R-1, R-2).

: Programas de intercambio cultural (Q), empleados domésticos de funcionarios u organizaciones oficiales (A-3, C-3, G-5), víctimas de ciertos crímenes y tráfico de personas (T y U) y trabajadores religiosos (R-1, R-2). Visas de inmigrante : Solicitantes que buscan la residencia permanente.

: Solicitantes que buscan la residencia permanente. Prensa internacional : Periodistas extranjeros con visa tipo I.

: Periodistas extranjeros con visa tipo I. Prometidos y familiares en transición: Visas de novios K-1 y sus dependientes (K-2, K-3).

¿Por qué revisarán las redes sociales al solicitar una visa?

El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que la nueva medida se establece para unificar a los solicitantes de la visa que representen un peligro para la seguridad pública de su país.

“El Departamento se basa en todas las fuentes de información disponibles durante la revisión y verificación de visas para identificar a los solicitantes que podrían ser inadmisibles a los Estados Unidos, incluidos aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública” anunciaron en un comunicado.

