Nacer en Estados Unidos sigue dando la ciudadanía americana: Corte Suprema frena orden de Trump

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitiera la Orden Ejecutiva para eliminar la ciudadanía americana por nacimiento, la Corte Suprema emitió su resolución final.

Trump buscaba eliminar la ciudadania americana para hijos de migrantes nacidos en EU

La Constitución de los Estados Unidos establece que toda persona nacida en dicho país es ciudadano estadounidense en automático ; un derecho inalterable protegido por la Decimocuarta Enmienda.

Pese a esto, en enero de 2025 Trump impulsó la Orden Ejecutiva 14160 que buscaba eliminar la ciudadanía a:



Hijos nacidos en EU de padres indocumentados.

Hijos nacidos de padres que se encuentren en el país con visas temporales (turista, de trabajo, etcétera).

Esta orden respondía a las políticas antimigrantes del republicano, ya que la Constitución establece que quien se encuentra en el país está sujeto a la jurisdicción; por ello, las personas que ingresaron de forma ilegal a EU no debían ser consideradas.

Tras esta orden, 28 estados eran aplicables para negar la ciudadanía automática, entre ellos:



Alabama

Alaska

Florida

Georgia

Kansas

Kentucky

Louisiana

Oklahoma

Texas

Corte Suprema de Estados Unidos frena eliminar la ciudadanía americana

Ante la polémica decisión de Trump, la Corte Suprema ratificó que la ciudadanía por derecho de nacimiento sigue protegida por la Constitución de los Estados Unidos.

El máximo tribunal dejó sin efecto la orden firmada por Trump con una votación de 6 a favor y 3 en contra, al asegurar que los menores nacidos en territorio estadounidense cumplen con lo establecido en la Constitución, que reconoce la nacionalidad desde el nacimiento.

A pesar de que esta orden fue impulsada desde 2025, medios aseguran que nunca pudo aplicarse en las agencias federales, ya que quedó detenida por decisiones de tribunales inferiores.

Expertos estiman que en caso de haber sido aprobada la orden, se podrían afectar cerca de 255 mil nacimientos al año en el país vecino.

Requisitos para la ciudadanía estadounidense; ¿en qué casos aplica?

¿Sabías que nacer en Estados Unidos no es la única forma de obtener la ciudadanía? También existen otros casos como:

