Oficial: Los 4 estados a los que puedes viajar sin la visa americana pegada en el pasaporte y sólo con la forma DSP-150

Para miles de mexicanos que cruzan con frecuencia a Estados Unidos, existe un documento oficial que evita llevar una visa americana estampada en el pasaporte. Se trata de la Border Crossing Card (BCC), también conocida como visa láser o Formulario DSP-150, una tarjeta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos que funciona como una visa de visitante B1/B2 en formato plástico.

Es importante precisar que, aunque este documento permite ingresar al país vecino, no significa que otorgue libertad para recorrer cualquier destino sin restricciones. La autorización cambia dependiendo del estado por el que se realice el cruce y existen límites tanto de distancia como de tiempo que deben respetarse para evitar problemas migratorios.

¿Cuáles son los 4 estados a los que puedes entrar solo con la tarjeta DSP-150?

¡Atención! La Tarjeta de Cruce Fronterizo permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de portar una visa adherida al pasaporte, siempre que el viaje se mantenga dentro de las zonas autorizadas.

Los estados donde aplica este beneficio son:



California : permite desplazarse hasta 25 millas (unos 40 kilómetros) desde la frontera.

: permite desplazarse hasta 25 millas (unos 40 kilómetros) desde la frontera. Texas : también autoriza una distancia máxima de 25 millas (aproximadamente 40 kilómetros).

: también autoriza una distancia máxima de 25 millas (aproximadamente 40 kilómetros). Nuevo México : el límite aumenta hasta 55 millas (cerca de 88 kilómetros).

: el límite aumenta hasta 55 millas (cerca de 88 kilómetros). Arizona: ofrece el margen más amplio, con un máximo de 75 millas (alrededor de 120 kilómetros).

En todos estos casos, el titular de la tarjeta puede permanecer en territorio estadounidense hasta 30 días, siempre que no rebase la distancia permitida para el estado por el que ingresó.

¿Qué pasa si quieres viajar más lejos dentro de Estados Unidos?

Aunque todo está relativamente claro, siempre hay algunas dudas que es importante despejar, si el plan es visitar ciudades fuera de esas franjas fronterizas o permanecer más de 30 días, la tarjeta DSP-150 por sí sola deja de ser suficiente.

En ese caso es obligatorio tramitar el permiso de internamiento I-94, documento emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Con este registro, el visitante puede desplazarse por cualquier parte de Estados Unidos y permanecer hasta seis meses, siempre sujeto a la autorización otorgada por las autoridades migratorias.

El permiso tiene un costo de 30 dólares por persona y puede solicitarse antes del viaje mediante la aplicación oficial CBP One o en el portal del CBP I-94, lo que agiliza el cruce en la frontera.

¿Qué es exactamente la forma DSP-150?

El Formulario DSP-150 es el nombre oficial de la Tarjeta de Cruce Fronterizo o Border Crossing Card (BCC).

Se presenta como una tarjeta plástica con elementos biométricos y de seguridad, similar a una identificación. Aunque muchos la conocen como visa láser, en realidad integra las funciones de una visa de visitante B1/B2 para ciudadanos mexicanos.

La categoría B1 está destinada a actividades de negocios temporales, mientras que la B2 permite viajes por turismo, visitas familiares o atención médica. En ningún caso autoriza trabajar o estudiar de manera regular en Estados Unidos.

Generalmente tiene una vigencia de 10 años para adultos, mientras que en menores puede variar de acuerdo con las condiciones bajo las que fue emitida.

