Estados Unidos acusa a Rusia de derribar su dron militar; Moscú lo niega

Estados Unidos aseguró que un dron militar estadounidense no tripulado fue derribado en el mar Negro por un caza ruso SU-27. El Ejército norteamericano calificó esta acción como “imprudente”.

John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, explicó que no es la primera vez que Rusia intercepta un dron militar estadounidense, sin embargo, en esta ocasión se trató de un acto “inseguro y poco profesional”.

El portavoz detalló que el caza de Rusia actuó de manera imprudente arrojando combustible sobre el dron y luego golpeando su hélice, lo que provocó que se estrellara y cayera en el mar Negro.

El incidente ocurrió cuando el ejército de Moscú avanzaba a lo largo de la línea del frente en el este de Ucrania y tras una serie de ataques mortales en el país.

Por su parte, el general Christopher Cavoli, jefe militar de la OTAN, informó a los aliados sobre el derribo de uno de los drones militares de Estados Unidos por parte del Ejército de Rusia.

Cómo derribo Rusia un drone de Estados Unidos

De acuerdo con medios internacionales, el acto ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana de este martes, cuando el dron militar de Estados Unidos estaba realizando una operación rutinaria en la frontera entre Rusia y Ucrania y fue interceptado y golpeado por un caza de Rusia.

Por lo que el ejército estadounidense pidió a Rusia ser “profesional” en la zona, ya que, advirtieron, Estados Unidos y sus aliados seguirán operando en el espacio aéreo internacional.

Estados Unidos convoca al embajador de Rusia por derribo de un drone militar

El embajador de Estados Unidos en Rusia envió un mensaje al Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú sobre el incidente en el que el ejército rojo derribó uno de sus drones sobre el mar Negro.

Asimismo, el gobierno estadounidense convocará al embajador de Rusia en Washington para tratar el tema.

Rusia niega haber derribado el dron de Estados Unidos

Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia negó las acusaciones hechas por Estados Unidos e indicó que sus aviones de combate no entraron en contacto con el dron de Washington y que éste se estrelló por una “maniobra brusca”.

"Los combatientes rusos no usaron sus armas a bordo, no entraron en contacto con el UAV y regresaron sanos y salvos a su aeródromo local", dijo el Ministerio de Defensa.