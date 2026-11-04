Le robaron más de 60 mil pesos: La peligrosa estafa al comprar boletos de avión por internet; cómo protegerse

La ilusión de planear unas vacaciones familiares puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. Las estafas en la compra de boletos de avión continúan cobrando víctimas debido a las técnicas sofisticadas que implementan los delincuentes para robar el dinero y la tranquilidad de las víctimas; te compartimos el modus operandi.

"Me robaron": Así fue la estafa al intentar comprar los boletos de avión

En redes sociales se viralizó un video en el que una joven cuanta cómo es que la estafaron al momento de comprar los boletos de avión para asistir junto con su familia a un crucero en España el próximo año.

Todo comenzó cuando una persona, que la ayudaba a organizar todo lo del crucero, les sugirió a ella y a su familia un supuesto intermediario que ofrecía atractivos descuentos para los boletos de avión.

El contacto se realizó por WhatsApp a través de un perfil falso que suplantaba la imagen oficial de Aeroméxico. Aunque inicialmente le pidieron una transferencia bancaria, la joven decidió pagar 65 mil pesos con la tarjeta de crédito de su madre para mayor seguridad.

Sin embargo, tras realizar el cobro, los supuestos asesores alegaron un "error" en la transacción y le exigieron elegir entre dos opciones: cancelar la reserva perdiendo el 25% de su dinero o realizar un segundo pago por 50 mil pesos más.

La víctima confirmó el fraude cuando la supuesta operadora puso evasivas para el reembolso y le envió una identificación oficial de la aerolínea evidentemente creada con inteligencia artificial.

¿Qué dijo Aeroméxico ante el caso de estafa?

Al contactarse con Aeroméxico, la aerolínea aclaró que ellos no tenían nada que ver con la estafa, ya que la empresa no pide realizar transferencias bancarias. Lo único que pudieron hacer fue reportar el número.

¿Cómo protegerse y evitar ser víctima de un fraude al comprar boletos de avión?

Para evitar ser víctima de un fraude al comprar boletos de avión, debes comprar directamente en los canales oficiales y desconfiar de ofertas con precios irreales.

