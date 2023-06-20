Estalla la violencia durante protestas contra reforma que prohíbe bloqueos carreteros en Argentina

Manifestantes y policías se enfrentaron violentamente en el noroeste de Argentina, donde protestaban contra la aprobación de una reforma constitucional provincial que prohíbe los bloqueos de carreteras y calles, así como la ocupación de edificios públicos.

La manifestación se llevó a cabo afuera del edificio de la legislatura de San Salvador de Jujuy, mientras los diputados tomaban posesión de la nueva constitución. De un momento a otro se desató la violencia en el lugar.

⚡ #AHORA | La situación en Jujuy, al norte de Argentina, se agrava con las protestas, represión y disturbios. Denuncian detenciones de manifestantes y profesionales de la salud de la provincia. El gobernador Morales hablaría en unas horas. pic.twitter.com/Ilh3Cf9qEH — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 20, 2023

La policía antidisturbios tuvo que intervenir cuando los manifestantes comenzaron a arrojar objetos, incendiaron vehículos y entraron violentamente al edificio; por lo que los uniformados dispararon gases lacrimógenos para dispersarlos.

Los legisladores locales aprobaron el pasado 16 de junio una reforma a la constitución provincial, que prohíbe los bloqueos de carreteras y calles, así como la ocupación de edificios públicos.

El debate sobre la reforma se venía dando en el contexto de protestas de diversas organizaciones, en particular del sector magisterial e indígena.

Otras huelgas en Argentina por la economía del país

Esta no es la única huelga que se registra en Argentina, hace unos días las confederaciones sindicales más grandes del país salieron a las calles de Buenos Aires para protestar contra un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dicen aumentará la pobreza.

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⚠️ Continúan las protestas contra la reforma de Morales pic.twitter.com/xWogQBIN41 — C5N (@C5N) June 18, 2023

Los manifestantes se dirigieron al palacio presidencial, también pidieron un aumento del salario mínimo y exigieron la ruptura con el FMI.

Los líderes de Argentina se han visto obligados a endurecer la política monetaria para hacer frente a la inflación que se sitúa en el 114 por ciento anual y para proteger el deslizamiento de la moneda del peso.