39 pasajeros de avión terminaron en el FBI este año por indisciplinados

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó el martes de que este año ha remitido 39 casos de pasajeros indisciplinados al FBI para investigaciones penales, en el marco de su política de tolerancia cero frente a los incidentes agresivos a bordo.

Los nuevos casos, incluidos 22 en el segundo trimestre de 2023, elevan a más de 270 el total de remisiones de este tipo por comportamientos violentos y amenazantes en los aviones desde finales de 2021.

Safety flies, bad behavior doesn't. Since 2021, the FAA has referred more than 270 unruly passenger cases to the @FBI for criminal prosecution. We can fine you up to $37K for each violation. Can you afford it? https://t.co/3C8ZRsuZyg #FlySmart pic.twitter.com/B53eeL4ez4 — The FAA ✈️ (@FAANews) August 8, 2023

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ordenó al Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que dé prioridad a las investigaciones sobre pasajeros de aerolíneas que cometan agresiones tras un repunte del 500% de los incidentes en 2021.

La Administración Federal de Aviación informó el año pasado que sus medidas enérgicas contra los pasajeros indisciplinados serían permanentes incluso después del final de un mandato de usar mascarilla vinculado a la mayoría de los incidentes reportados antes.

El regulador dijo que la tasa de incidentes de pasajeros se ha reducido en un 80% desde los máximos históricos a principios de 2021, pero sigue siendo demasiado alta.

“El comportamiento indisciplinado plantea graves problemas de seguridad tanto para los pasajeros como para la tripulación, razón por la cual estamos abordando este problema de manera agresiva”. Pete Buttigieg, secretario de Transporte.

Los incidentes notificados en 2021 aumentaron a 5 mil 981, incluían 4 mil 290 relacionados con máscarillas y se han reducido a mil 177 en lo que va de año. La Administración Federal de Aviación propuso 5 millones de dólares en multas en 2021 y 8.4 millones el año pasado.

En julio se notificaron 207 incidentes de este tipo con pasajeros, por debajo del máximo de 720 registrado en marzo de 2021.

Incidentes de avión más destacados en 2023

Un vuelo en Estados Unidos se vio sumido en el caos cuando una mujer repentinamente empezó a gritar y confrontar a un pasajero supuestamente “imaginario”. El incidente provocó un retraso en el vuelo y dejó a los presentes perplejos.

El inusual episodio tuvo lugar en el aeropuerto Dallas Fort Worth (Texas), momentos previos al despegue. La mujer, en medio de un ataque de furia, se dirigió hacia alguien que solo ella podía ver, generando desconcierto y preocupación entre los pasajeros.

En marzo de este año, un hombre fue arrestado este lunes luego de intentar abrir la puerta de una salida de emergencia y atacar a la tripulación con una cuchara de metal rota en medio de un vuelo que viajaba de Los Ángeles a Boston, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

El sospechoso enfrentó cargos por interferencia e intento de interferencia de un vuelo con un arma peligrosa. Además, United Airlines anunció que prohibió al hombre volar en su aerolínea de por vida.

