¡No te quedes sin dinero para llenar el tanque! Este es el precio de la gasolina hoy 13 de agosto 2025

¿Quieres ahorrarte unos pesos al llenar el tanque? Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina hoy 13 de agosto 2025 en distintas regiones de México; te compartimos las zonas más baratas.

El precio del litro de gasolina puede variar, dependiendo de la zona y establecimiento en el que se llene el tanque.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25. 76 pesos

Diésel precio por litro: 26.30 pesos

Precio del gas natural vehicular 13 de agosto 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de agosto 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX para este martes 12 de agosto 2025.

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.80 pesos

Diésel precio por litro: 25.87 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 13 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.20 pesos

Diésel precio por litro: 25.71 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 13 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.92 pesos

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina hoy 13 de agosto 2025 en Monterrey

Regular precio por litro: 23.74 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.71 pesos

Diésel precio por litro: 24.25 pesos

Precio de gasolina en Durango hoy 13 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.54 pesos

Diésel precio por litro: 25.79 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 13 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.82 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.89 pesos

Diésel precio por litro: 26.27 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este lunes.

Gasolina Regular por galón: 3.15 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 3.98 dólares

Diésel precio por galón: 3.73 dólares

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de gasolina hoy miércoles 13 de agosto 2025 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿en qué parte de México es más barato el litro de combustible?

La Ciudad de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.49 pesos por litro , seguido del Estado de México en 23.59 pesos.