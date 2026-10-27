Atención automovilistas: Esto pasará con los bloqueos de transportistas en las carreteras de México luego de reunión con autoridades

Este martes 27 de octubre las autoridades se reunieron con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, CANACAR, para determinar qué sucederá con los bloqueos de transportistas tras el paro nacional realizado en carreteras de México.

Esto es lo que se acordó en la reunión y cuándo se espera que se retiren los bloqueos en varios estados de la República Mexicana.

La Secretaría de Gobernación, SEGOB, y la CANACAR acordaron el retiro definitivo de los bloqueos y protestas del autotransporte de carga en las carreteras, restableciendo la circulación.