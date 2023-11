¿Cerrando ciclos? Harry Styles aparece rapado y fans reaccionan con ingeniosos memes

Sin razones ni motivos aparentes, el reconocido cantante y compositor británico, apareció con un nuevo look que dejó al mundo entero boquiabierto al cambiar sus característicos rizos por: NADA. La imagen de un Harry Styles rapado ha generado todo tipo de comentarios, pero sobre todo una gran cantidad de memes cortesía de sus fans.

Nuevo look rapado de Harry Styles desata memes

Las imágenes de Harry Styles completamente pelón comenzaron a circular durante las primeras horas de este viernes 10 de noviembre y para la tarde del mismo día ya han ido acumulando un millón de comentarios, principalmente entre las seguidoras del británico que piden que esto solo se trata de una “pequeña” broma.

Quería a Maluma pelón, no a Harry Styles 😭😭 pic.twitter.com/CXQmirBw7A — sunflower(: (@andycrmzz) November 7, 2023

La comparativa del look del artista, de 29 años, ha sido increíble, tanto que en redes sociales aseguran que Harry dejó perder todo su brillo, belleza y demás, ¿realmente es para tanto? Esto dicen los memes.

me voy a mword LA DIFERENCIA DIOSMIO harry styles q te pasaaaa pic.twitter.com/ZxH6sedecs — s4tellite ⸆⸉ (@pinkvib3sss) November 6, 2023

si algún día vieron un tweet mío diciendo que Harry styles nunca me haría daño borren eso de sus cabezas, es el hombre que más daño me ha hecho en toda mi vidapic.twitter.com/cX3vyN5OEN — andy de luto (@alvshl) November 9, 2023

destruiste un hogar hoy harry styles pic.twitter.com/HuZwV6KYae — bella -203🇨🇴◟̽◞̽ (@babysue91lt) November 6, 2023

¿Realmente Harry Styles se rapó? Revelan primeras imágenes sin su reluciente cabellera

¡No, no es un rumor! Harry Styles realmente se rapó y su nuevo look al estilo Britney Spears fue confirmado por el medio TMZ, quien difundió las fotografías que muestran al intérprete del ‘As It Was’, acompañado de su novia, Taylor Rusell, en un concierto de la banda de rock U2 en Las Vegas; sin embargo, lejos del amor y romance lo que más destacó fue verlo sin un solo pelo en su cabellera.

cosas que nunca entenderé

1. por qué en rapunzel flynn no le corta el pelo un poquito más hacia los hombros

2. por qué harry styles se despertó un día y decidío volverse calvo pic.twitter.com/rfKQQykzFV — cris 🧃 (@_criistiinaa_16) November 9, 2023

Aunque en las imágenes podemos ver al cantante completamente feliz y dichoso, quienes no se sienten tan contentos con la decisión del hombre son sus fans, pues han desatado múltiples memes respecto a la situación.

ALGUIEN DESMIENTA ESTO, HARRY STYLES DA LA CARA pic.twitter.com/wHX3QIYh9U — addie lvs tommo 🎸 (@bravexlouies) November 6, 2023

A pesar de que el nuevo look de Harry Styles no encantó a la población en general, hoy en día el joven, de 29 años, es considerado como el músico más sexy.

como vas a levantarte un dia y decidir matar todos tus rulos hermosos, solo harry styles, mi mayor enemigo pic.twitter.com/aaNVMIU9vk — pitbull stan (@lthsloveee) November 9, 2023

Algunas versiones apuntan que su look rapado podría deberse a una nueva gira o para una reciente película. Lo cierto es que hasta el momento, el artista no se han pronunciado al respecto, razón que ha desesperado aún más a sus fans, quienes no pueden creer lo que sus ojos miran.

Harry styles vení y decime que no es real pic.twitter.com/0N372rx4Md — Anna (@anneflower89__) November 6, 2023